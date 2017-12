Presentazione a Loreto della corsa dei due mari

: RT @ansacalciosport: Tirreno-Adriatico:presentazione a Loreto - Il 12 gennaio verrà svelata la 'Corsa dei due mari' (7-13 marzo) https://t.… - PatoCornejo : RT @ansacalciosport: Tirreno-Adriatico:presentazione a Loreto - Il 12 gennaio verrà svelata la 'Corsa dei due mari' (7-13 marzo) https://t.… - ansacalciosport : Tirreno-Adriatico:presentazione a Loreto - Il 12 gennaio verrà svelata la 'Corsa dei due mari' (7-13 marzo) - ansacalciosport : Tirreno-Adriatico:presentazione a Loreto - Il 12 gennaio verrà svelata la 'Corsa dei due mari' (7-13 marzo) -

Leggi la notizia su raisport.rai

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Peter Sagan, campione del mondo in carica, di 'fare la gamba' in vistaMilano-Sanremo, vincendo due tappe. Sette le frazioni in programma ed è facile prevedere che il percorso ricalchi per caratteristiche quello degli ...