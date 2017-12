Prende un farmaco per il Parkinson | diventa malato di gioco e perde 300mila euro

: Prende un farmaco, diventa giocatore seriale e perde 300mila euro - BlogNews_it : Prende un farmaco, diventa giocatore seriale e perde 300mila euro - DaddiLuca : RT @gdigenio1: Prende un farmaco per il Parkinson, si ammala di gioco e perde 300mila euro - iltirreno : RT @gdigenio1: Prende un farmaco per il Parkinson, si ammala di gioco e perde 300mila euro - gdigenio1 : Prende un farmaco per il Parkinson, si ammala di gioco e perde 300mila euro - ComunicareSalut : Prende un farmaco, diventa giocatore seriale e perde 300mila euro - -

(Di lunedì 25 dicembre 2017) La dipendenza dalè una vera e propria patologia VIDEO. Infatti, per contrastarla, in Italia sono sorti diversi reparti dedicati proprio ai cosiddetti malati di. Il genere che maggiormente si lascia attrarre da slot e Gratta e Vinci è quello maschile, che spesso sviluppa una sorta di dipendenza anche da videopoker e giochi online, di moda anche fra le donne per una fascia d'eta' compresa tra i 45 e i 50 anni. Le cause scatenanti sono diverse: spesso si tratta di crisi personali e solitudine, anche se è stato appurato come l'assunzione errata di determinati farmaci possa generare impulsi dad'azzardo, proprio come successo al signor Chisci,to in poco tempo undiunper la sua malattia: conseguenze disastrose Gli ultimi anni, per il signor Paolo Chisci, non sono stati affatto semplici: in passato è stato un onesto ...