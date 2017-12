Poliziotto schiaffeggia una donna in mezzo alla strada | il video lo inchioda

Poliziotto schiaffeggia un vigile davanti a una scuola : indagano i carabinieri : Un vigile urbano è stato schiaffeggiato da un Poliziotto fuori dal servizio, davanti alla scuola Mazzini in via Suppa, nel centro di Bari. L'episodio è riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno: il vigile...