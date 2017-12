PIT STOP | l' albero di Natale più veloce del mondo viaggia a 280 km h VIDEO

IUS SOLI/ Stop definitivo al Senato : manca il numero legale. Esulta il centrodestra - "colPITo e affondato" : Ius SOLI: naufraga definitivamente al Senato il ddl che, se approvato, avrebbe esteso il diritto alla cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati da piccoli(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 17:54:00 GMT)

PIT STOP - ecco quanto guadagnano i club di Serie A dalle aziende di auto : E anche qui si apre un grande scenario, perché altre società di noleggio presenti nel mondo del calcio sono Leaseplan, che ha un accordo con il Genoa , e Sicily By Car, fino all'anno scorso al fianco ...

Esplosione in impianto Austria - stop al gas russo verso l'Italia. Calenda : "CaPITo a che serve il Tap?" : Sono decine i feriti per l'Esplosione nel principale impianto di distribuzione di gas Austriaco, a Baumgarten an der March, che anche sta mettendo in difficoltà l'Italia nell'approvvigionamento di gas. Le cause dell'Esplosione non sono ancora chiare. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, ambulanze, elicotteri di soccorso e forze dell'ordine. Il fuoco, divampato subito dopo la detonazione, è stato spento.Il sistema di ...

Imperia - stop concorrenza senza senso - sì all'economia collaborativa : nasce BNI 'CaPITolo Impero' fotogallery : Imperia. Oltre 300 persone tra imprenditori e liberi professionisti della provincia per la prima del Capitolo BIN della città capoluogo, denominato "Impero". 1 => Il BNI, Business Network ...

Taranto si allea con PITtsburgh 'Stop al carbone - anche noi diventeremo green' : ... nel corso di questa difficile, ma possibile e anzi obbligata, strada verso una riconversione dell'economia cittadina a un'economia decarbonizzata. E' una strada che ci porterà a diventare città ...

PIT STOP : Villas Boas alla Dakar - meglio di Mou - Inter e 13 milioni : Guiderà al fianco del connazionale Ruben Faria una Toyota Hilux, neo vincitrice della Coppa del Mondo di Cross-Country Rally con il principe Nasser Al Attiyah. QUANDO I SOLDI NON CONTANO - Verrebbe ...

USA - altro PIT STOP della riforma fiscale. Voto al senato slitta a oggi : La riforma fiscale statunitense continua ad incontrare ostacoli nel suo cammino verso il via libera definitivo . L' Aula del senato USA ha posticipato il Voto finale ad oggi, 1° dicembre , a causa ...

Palermo : stop a preghiere alla Ragusa Moleti - Nunes 'ComPITo scuola è integrazione' : Palermo, 25 nov. (AdnKronos) - "Penso che quanto accaduto alla Ragusa Moleti debba essere ridimensionato e spero finisca tutto in una bolla di sapone. Il compito della scuola deve essere quello di spingere all'integrazione e non di alimentare spaccature e divisioni". A dirlo all'Adnkronos è la presi

F1 Pirelli - Isola : "Probabile un solo PIT-stop" : ABU DHABI - Mario Isola, responsabile Racing Car della Pirelli, commenta la prima giornata di libere ad Abu Dhabi, dominata dal campione del mondo Lewis Hamilton che ha fatto segnare il nuovo record assoluto del circuito. 'Come previsto, i livelli di usura e degrado sono finora molto bassi. Come sempre i dati ottenuti in FP1 e FP3 sono ...

PIT STOP - la sfida di Suning : battere Agnelli e la Juventus in calcio e motori : E ora parte una nuova sfida. Già, perché dopo aver acquistato l'Inter ed essere entrata prepotentemente nel mondo del calcio italiano, ora Suning punta dritto ad instaurarsi nel nostro mercato. Partendo, oltretutto, da uno dei più affermati, quello dell'automobile . NASCE LA Suning MOTORS - E difatti Suning ...

Stop desertificazione/Tutto quello che l'Italia deve pretendere per la CaPITale : Roma non ha alcun motivo di rallegrarsi per il deludente epilogo della gara per l'assegnazione della nuova sede dell'Agenzia del farmaco. La sconforto dei milanesi pone infatti un problema che non ...

Migranti : Diocesi Padova - stop a osPITalità - e la soluzione è l'accoglienza diffusa : Padova, 21 nov. (AdnKronos) - Mentre il gruppo di profughi è arrivato davanti alla prefettura di Padova, e una delegazione ha chiesto di incontrare il prefetto, la Diocesi Padovana ribadisce 'con sofferenza' che non darà più ospitalità ai Migranti fuggiti da Cona. Don Marco Cagol responsabile delle

Christopher Lambert - l’Highlander osPITe a Verissimo : l’intervista al divo e le parole sulle molestie : Christopher Lambert, l’Highlander ospite a Verissimo: l’intervista al divo di Silvia Toffanin Christopher Lambert, attore di fama mondiale, domani sabato 18 novembre sarà ospite di Verissimo. Il divo americano naturalizzato francese si concederà al microfono della padrona di casa, Silvia Toffanin. L’interprete 60enne, che il mondo del grande schermo lo conosce a menadito, ha rilasciato anche […] L'articolo Christopher ...