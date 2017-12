Pioli ' La Fiorentina sta bene | ma la Lazio è pericolosa'

Pioli : 'La Fiorentina sta bene - ma la Lazio fa paura' : 'Sicuramente fa specie, non siamo abituati a giocare durante le feste natalizie. Sono curioso di vedere soprattutto l'affluenza di pubblico che ci sarà in Coppa Italia'. Anche l'allenatore della ...

La Fiorentina si prepara per la Lazio : l’annuncio del tecnico Pioli : La Fiorentina è reduce dal successo sul campo del Cagliari, importante vittoria in chiave Europa. La squadra di Pioli si prepara per la gara di Coppa Italia contro la Lazio, ecco le indicazioni dell’allenatore ai microfoni di Viola Channel: “Sicuramente fa specie giocare durante le feste natalizie, non siamo abituati. Sono però curioso di vedere quale sarà l’affluenza per una partita di Coppa Italia. E’ una partita importante, la ...

Cagliari-Fiorentina 0-1 - Pioli : 'Questo è lo spirito giusto' : Roma, 23 dic. (askanews) Colpo Fiorentina che alla Sardegna Arena supera il Cagliari per 1-0 nell'anticipo del campionato di serie A. Partita giocata ad una porta sola, che ha visto occasioni prodotte ...

Cagliari-Fiorentina - Pioli : “Spirito giusto ma un gol è poco”. Lopez : “Sconfitta meritata” : Cagliari-Fiorentina, Pioli: “Spirito giusto ma un gol è poco”. Lopez: “Sconfitta meritata” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Fiorentina – Al termine del match vinto alla Sardegna Arena contro il Cagliari il tecnico della Fiorentina, Pioli, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. ...

Fiorentina - Babacar sempre più decisivo : il messaggio pungente rivolto a Pioli : Un goal del Khouma Babacar ha permesso alla Fiorentina di espugnare la Sardegna Arena e conquistare tre punti importantissimi contro il Cagliari in chiave Europa. L’attaccante senegalese, mai schierato titolare in questa stagione in campionato, è arrivato già a quattro goal ed è il giocatore che ha segnato più gol da subentrato in questa Serie A. Al termine del match Babacar ha mandato un chiaro messaggio a mister Pioli ai microfoni di ...

Serie A - Cagliari-Fiorentina 0-1 : Babacar gol - Pioli ritrova il sorriso : CAGLIARI - Torna alla vittoria la Fiorentina e Pioli si regala un Natale con il sorriso dopo due pareggi di fila. I viola vincono nel finale a Cagliari grazie a una rete di Babacar (82') e a uno ...

Fiorentina - l’analisi di Pioli : da Babacar a Milenkovic - le indicazioni del tecnico viola : Importante successo esterno della Fiorentina sul campo del Cagliari, ecco l’analisi di Stefano Pioli ai microfoni di Premium Sport: “La classifica ci interessa fino a un certo punto. Ci serve giocare ogni partita con personalità e voglia di proporre. Sono soddisfatto della prestazione di stasera, abbiamo messo in difficoltà l’avversario come in poche altre volte. C’è stato lo spirito giusto. Segnare solo un gol è un ...

Cagliari-Fiorentina 0-1 : il guizzo di Babacar lancia Pioli in zona Europa : Rosso a Joao Pedro tra i rossoblù A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA © RIPRODUZIONE RISERVATA

Formazioni ufficiali Cagliari-Fiorentina : le scelte di Lopez e Pioli : Formazioni ufficiali Cagliari-Fiorentina – Il secondo anticipo della 18^ giornata di Serie A vedrà affrontarsi Cagliari e Fiorentina allo stadio Sardegna Arena. La viola dopo il pareggio casalingo con il Genoa proverà a conquistare punti per avvicinarsi al sesto posto occupato dalla Sampdoria, che domani sarà impegnata con il Napoli. Il Cagliari, invece, è reduce dalla sconfitta beffa con la Roma. Un goal di Fazio nei minuti di recupero ha ...

Cagliari-Fiorentina - dove vedere la diretta tv stasera : i rossoblu sfidano i viola di Pioli : Match visibile in streaming su Skygo e Premium Play . Cagliari-Fiorentina, tre punti per la classifica di entrambe La Fiorentina, invece, ha pareggiato in quattro delle ultime cinque partite di ...

Fiorentina - Pioli : "Mi auguro che Della Valle torni a Firenze" : ...

Calciomercato Fiorentina - Pioli si sbilancia : “ecco chi prenderemo a gennaio” : Calciomercato Fiorentina – Stagione altalenante per la Fiorentina, la dirigenza sembra intenzionata ad intervenire sul mercato. Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: “È una sessione di riparazione, le squadre cercano di riparare qualche lacuna. Se ci sarà la possibilità di migliorarsi, lo faremo anche noi. Spesso tutte le squadre hanno gli stessi obiettivi: mandare a giocare qualche giocatore insoddisfatto e colmare ...

Fiorentina - Pioli : 'Bisogna essere più pungenti. Il mercato? Coglieremo le occasioni' : Due pareggi senza reti nelle ultime due uscite e tanta voglia di tornare alla vittoria. La Fiorentina si prepara al match contro il Cagliari con la consapevolezza di affrontare una squadra tosta e ...

La Fiorentina non supera la prova di maturità : la stagione dei viola non svolta - il commento di Pioli : “Nel primo tempo la nostra manovra non e’ stata cosi’ intensa e incessante da creare difficolta’ al Genoa ma nella ripresa e’ andata molto meglio. Abbiamo concluso verso la porta avversaria piu’ di venti volte. Queste sono partite difficili in cui l’avversario si chiude e riparte bene. La considero una prova di maturita’ della mia squadra”. Cosi’ il tecnico della Fiorentina Stefano ...