Perù - graziato Fujimori : ?sospetto scambio politico : L'ex presidente del Perù Alberto Fujimori, che stava scontando una condanna a 25 anni di carcere per corruzione, è stato graziato. Quello del capo dello Stato, Pedro Pablo Kuczynski sembra un gesto che ha poco a che fare con le ragioni "umanitarie" invocate come giustificazione e molto, invece, con lo scambio politico, se si tiene conto che proprio grazie al voto in parlamento del figlio di Fujimori, Kenji, Kuczynski ha ...