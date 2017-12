: Il presidente del Perù ha graziato l’ex presidente del Perù - gaseven : Il presidente del Perù ha graziato l’ex presidente del Perù - Carmela_oltre : RT @notiveri: Il presidente del #Perù ha graziato l’ex presidente del Perù: E sembra ci sia dietro un accordo con l'opposizione – i cui lea… - ilposticino : Il presidente del Perù ha graziato l’ex presidente del Perù - ilpost : Il presidente del Perù ha graziato l’ex presidente del Perù - scoopscoop6 : Il presidente del Perù ha graziato l’ex presidente del Perù -

(Di lunedì 25 dicembre 2017) L'ex presidente delAlberto, che stava scontando una condanna a 25 anni di carcere per corruzione, è stato. Quello del capo dello Stato, Pedro Pablo Kuczynski sembra un gesto che ha poco a che fare con le ragioni "umanitarie" invocate come giustificazione e molto, invece, con lo, se si tiene conto che proprio grazie al voto in parlamento del figlio di, Kenji, Kuczynski ha evitato l'impeachment. Vero è cheè malato e che, come afferma la presidenza del paese latinoamericano, i medici hanno rilevato che "le condizioni in prigione rappresentano un rischio grave per la sua vita", ma il sospetto di una esagerazione della gravità della salute diesiste, e non poteva non scatenare la rabbia degli attivisti di diritti umani, memori degli abusi commessi durante l'offensiva contro ...