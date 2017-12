Per All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey un Natale 2017 da record mondiale su

Tutto il paese col fiato sospeso Per Luigi - il 14enne promessa del calcio colpito alla testa da un proiettile : E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Caserta un 14enne di Parete, Luigi, attualmente in coma farmacologico e ferito domenica sera alla testa da un proiettile vagante mentre era ...

Alla scoPerta di Nimega - la città più verde d'Europa : Leggi anche Copenhagen, città più verde d'Europa Cosa vedere ad Alkmaar, la città del formaggio olandese Le città più green del mondo. La classifica Ecocity: la città verde in Cina Olanda: Alla ...

Papilloma - da gennaio arriva in Italia il nuovo test Per il virus più temuto dalle donne : come funziona : Da gennaio 2018 il vecchio Pap-test andrà in pensione, e verrà sostituito dall' HPV test (Human Papilloma virus), un esame molecolare che individuerà nelle cellule della cervice uterina non solo eventuali anomalie morfologiche, come avviene tuttora, ma direttamente il Dna virale del temibile Papillo

Betori - no alle aPerture festive dei negozi : "Difendere il Natale dal consumismo" / FOTO : Firenze, 25 dicembre 2017 - "Nel difendere il Natale dall'offensiva consumistica , ciò che sta a cuore alla Chiesa è difendere la persona umana e la società, non le pratiche religiose". Nella messa ...

Buone Feste - il 26 dicembre è Santo Stefano : ecco le IMMAGINI Per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/19 ...

Intimissimi On Ice 2017/ Diretta streaming video - all'Arena di Verona grande attesa Per Stephane Lambiel : Intimissimi On Ice 2017, ospiti e artisti: lo spettacolo registrato all'Arena di Verona in scena su Canale 5, con Andrea Bocelli, Shizuka Arakawa e Stéphane Lambiel (oggi, 25 dicembre)(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:11:00 GMT)

Volley - grande festa a Bergamo Per l'All Star Game. Successo delle stelle italiane al tie-break : IL TABELLINO ITALIA RESTO DEL MONDO 2:1 (25-21, 17-25, 19-17) ITALIA: Malinov 1, Loda 7, Chirichella 1, Egonu 7, Marcon 2, Stufi 4, Sirressi (L), Mingardi 7, Ortolani 3, Cambi 2, Bonifacio 2, Spirito ...

Picchia la madre Per estorcere soldi - arrestato alla vigilia di Natale : San Giuseppe Vesuviano - Da un anno Picchiava la madre per estorcere soldi per la droga. E' finito a Poggioreale alla vigilia di Natale. M.S., ventidue anni, residente in via vasca al Pianillo è stato ...

Dalla Palestina Per la gestione dei centri diurni : Sono partner del progetto di cooperazione internazionale della Regione "Sviluppo di un'economia solidale nelle Municipalità di Yatta e Samou". La missione dei tre direttori palestinesi fa seguito a ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : alla scoPerta delle quattro località che hanno fatto la storia del salto con gli sci : Il mondo degli sport invernali si appresta a vivere una delle competizioni più calde ed appassionanti della stagione: la Tournée dei quattro Trampolini. Giunta all’edizione numero 66, affonda le sue radici nella culla del salto con gli, tra Germania e Austria. Si inizia il 29 con la prova di qualificazione da Oberstdorf e si va avanti fino al 6 gennaio, quando Bischofschofen ospiterà l’ultima gara della Vierschanzentournee. Andiamo a ...

Colpito alle testa da un proiettile vagante : 14enne oPerato - resta grave : E' stato sottoposto ad una delicatissima operazione chirurgica Luigi P., il 14enne rimasto ferito nel pomeriggio del 24 dicembre da un proiettile vagante che gli si è conficcato nel cranio. Il...

Dennis colpisce ancora/ Su Rete 4 il film con Justin CooPer : le promozioni fallite (oggi 25 dicembre 2017) : Oggi, lunedì 25 dicembre su Canale 5, va in onda il film "Dennis colpisce ancora" sequel del più famoso "Dennis la minaccia". Trama e cast della pellicola.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 12:16:00 GMT)

Calciomercato Juventus - rifiutata offerta Per Benatia. No all’Arsenal : Calciomercato Juventus, rifiutata offerta per Benatia. No all’Arsenal Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, rifiutata offerta PER BENATIA – Mehdi Benatia si è preso la Juventus. Il difensore marocchino ha conquistato il posto da titolare grazie a ottime prestazioni che hanno consolidato la difesa juventina. Nelle ultime otto ...

Natale più sereno Per gli ex dipendenti Ittierre - un grazie a Di Giacomo e alla 'procedura' : L'impresa certamente non è stata facile, perché il predetto pagamento si è avuto grazie alla collocazione su mercati di altre parti del mondo delle centinaia di migliaia di capi di abbigliamento ...