Pep Guardiola | il suo nome nei documenti della polizia catalana | ha incitato

Catalogna - guai per Guardiola : Pep segnalato per ''ribellione'' : Calcio e politica Perchè il legame c'è sempre stato e sempre ci sarà, nel caso di Guardiola ancor di più. Sempre vicino alla causa secessionista, lo scorso 11 giugno lesse un vero e proprio manifesto ...

Pep Guardiola - il Manchester City vuole blindarlo : sul piatto un ingaggio da 25 milioni di sterline : ... dai 16 a 22 milioni di sterline l'anno (circa 25 milioni di euro), facendolo così diventare l'allenatore più pagato al mondo.

Manchester United-Manchester City - Pep Guardiola : 'Io e Mourinho come gemelli' : Cambiano i Paesi, cambiano le squadre, ma la loro rivalità quella no. Supera distanze e confini. Alla vigilia della sfida per eccellenza di quest'anno in Premier League, Manchester United-Manchester ...

NUOVO ALLENATORE NAZIONALE - CHI SARÀ?/ Italia - Pep Guardiola rinnova col City : ALLENATORE NAZIONALE Italia, serve un ct vincente: Ancelotti in pole, ma ci sono tre alternative. Le ultime notizie sulla scelta di Tavecchio e sul suo “peso” per la risposta(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 18:03:00 GMT)

Pep Guardiola punta al record di Wenger e tenta di “rubargli” Alexis Sanchez : “Ci sono ancora 84 punti in palio e se giochiamo come abbiamo fatto fino a maggio, abbiamo una chance. Ma chi puo’ garantirmi che sara’ cosi’?”. Pep Guardiola non vuole sentir parlare di Manchester City gia’ campione d’Inghilterra anche se fin qui Aguero e soci sono stati praticamente perfetti in campionato e non solo, come dimostra la gara del San Paolo di mercoledi’: “il Napoli aveva subito ...

Pep Guardiola : “La catena sinistra del Napoli è micidiale” : Pep Guardiola, manager spagnolo del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo l’entusiasmante vittoria al San Paolo contro il Napoli: “Vincere contro il Napoli per due volte è incredibile. E’ la squadra più forte che abbia mai affrontato nella mia carriera. Nei primi minuti ci hanno massacrato, sono troppo forti. Mi è […] L'articolo Pep Guardiola: “La catena sinistra del Napoli è ...

Pep Guardiola richiama il suo City : “anche l’anno scorso partimmo bene ma poi…” : “Anche la scorsa stagione avevamo cominciato allo stesso modo…”. Pep Guardiola tiene alta la guardia e ricorda a tutti quello che e’ successo un anno fa, col Manchester City partito fortissimo e alla fine a mani vuote. “In Coppa di Lega ci siamo resi conto di quanto sia difficile vincere – il riferimento al successo ai rigori ottenuto sul Wolverhampton – Dobbiamo rimanere calmi e restare concentrati su ...

Catalogna - Pep Guardiola dedica la vittoria del Manchester City ai "due Jordi" arrestati in Spagna : "Spero che possano uscire di prigione molto presto, perché è un po’ come se tutti noi fossimo li con loro" ha detto nel post-partita di Manchester City-Napoli

Condò : 'Sarri come Pep al Barça. Ma Guardiola è già avanti' : Ma l'opinionista di Sky Sport è perentorio: "Guardiola è andato avanti, se già aveva innovato parecchio arrivando poi a dire il tiki taka è una m...da, lo aveva detto a Monaco, per parlare di un ...

Gabriel Jesus - l'ultima arma di Pep Guardiola : Il coltello non bisogna averlo sempre tra i denti, ma deve essere sempre affilato. È questa l'attitudine di Gabriel Jesus, centravanti del Manchester City che da qualche mese a questa parte ha rubato la scena persino al Kun Aguero. Il ventenne di Sao Paulo è probabilmente il prototipo di centravanti che Guardiola sa far esaltare.