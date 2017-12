Pattinaggio di figura : Carolina Kostner e Anna Cappellini / Luca Lanotte restano i leader - rivitalizzato il settore maschile : Se, per gli sport estivi, la fine dell’anno rappresenta il momento dei bilanci, per il Pattinaggio di figura questa occasione rappresenta la fine della prima parte della stagione, quella caratterizzata soprattutto dal Grand Prix e dallo svolgimento della rassegna nazionale. Vediamo, dunque, quali sono le dinamiche attuali del movimento italiano, in attesa dei grandi appuntamenti che seguiranno: nell’ordine, Campionati Europei, Giochi ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Pyeongchang 2018 : tutti i convocati di tutte le nazionali (in aggiornamento) : Come l’Italia, anche molte altre nazionali stanno pubblicando in questi giorni la lista dei pattinatori che prenderanno parte ai prossimi Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Tra le stelle internazionali, lo spagnolo Javier Fernández, la coppia d’artistico tedesca Aliona Savchenko / Bruno Massot ed i danzatori francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron sono tra gli atleti che hanno visto il loro pass ufficializzato ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 : ufficializzati i partecipanti azzurri - Carolina Kostner guida la spedizione : Terminata la rassegna nazionale di Milano, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha ufficializzato i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia nel Pattinaggio di figura ai prossimi Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Nessuna sorpresa nelle convocazioni, visto che in Corea del Sud andranno tutti i migliori interpreti dei Campionati Italiani: Carolina Kostner guiderà la spedizione, accompagnata nella prova ...

VIDEO Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : riviviamo i programmi di Anna Cappellini e Luca Lanotte : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Nella gara della danza, Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno conquistato il loro settimo titolo consecutivo, con un totale di 200.86 punti. Andiamo a rivedere i programmi della coppia campione d’Italia. SHORT DANCE FREE ...

VIDEO Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : riviviamo i programmi di Matteo Rizzo : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Nella gara degli uomini, il diciannovenne Matteo Rizzo ha conquistato il suo primo titolo italiano da senior, chiudendo con un totale di 243.20 punti. Rivediamo i programmi che l’hanno portato a salire sul gradino ...

Pattinaggio di figura : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron stelle dei Campionati Francesi 2018 : La città di Nantes ha ospitato dal 14 al 16 dicembre i Campionati Francesi di Pattinaggio di figura 2018. Le stelle della competizione sono stati naturalmente i danzatori Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, che non hanno avuto problemi ad imporsi con 202.11 punti. L’assenza di Vanessa James e Morgan Ciprès, a causa di un infortunio della prima, ha aperto le porte al primo titolo di Lola Esbrat ed Andrei Novoselov tra le coppie ...

Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : nona meraviglia di Carolina Kostner - settimo titolo per Anna Cappellini e Luca Lanotte : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. L’atleta più attesa di questa rassegna nazionale era sicuramente Carolina Kostner, che non ha tradito le aspettative, andando a conquistare il suo nono titolo di campionessa italiana. Con un vantaggio di venti ...

Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : primo titolo per Matteo Rizzo - conferma in rimonta per Nicole Della Monica e Matteo Guarise : L’Agorà di Milano ospità dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale sono presenti tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Quest’ultima giornata di competizioni ha avuto inizio con lo svolgimento del programma libero maschile, dove si attendeva la sfida tra Matteo Rizzo ed il campione in carica Ivan Righini. Dopo quattro titoli consecutivi collezionati ...

Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : concluse le gare junior - assegnati i titoli di danza e coppie d’artistico : L’Agorà di Milano ospità dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale sono presenti tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Proprio per quanto concerne i più giovani, quest’oggi sono stati assegnati i due titoli restanti, quello della danza e quello delle coppie d’artistico. I risultati hanno rispettato le classifiche dei primi segmenti di gara: ...

Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : un passaggio fondamentale verso le Olimpiadi di Pyeongchang : L’Agorà di Milano ospiterà dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale saranno presenti tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. La rassegna sarà di particolare importanza non solo per l’assegnazione dei titoli Italiani, ma anche per determinare i nomi degli atleti che prenderanno parte alle rassegne internazionali in programma nei prossimi mesi (Europei, ...

Pattinaggio di figura : Italia presente anche nel team event ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018 : Il fine settimana appena conclusosi è stato quello delle Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018, ospitate dalla città giapponese di Nagoya, Ebbene, oltre ad aver ammirato le gesta di Carolina Kostner nella gara femminile e la coppia composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte nella danza, con la gardenese quarta ma soddisfatta dello score, e il duo nostrano sesto, il Bel Paese può sorridere perchépotrà schierare una propria ...

Pattinaggio di figura - Carolina Kostner è soddisfatta : “Ho pattinato al massimo delle mie possibilità nelle finali del Grand Prix” : “Ho pattinato al massimo delle mie abilità, la crescita è continua e ciò significa che la strada iniziata è quella giusta sulla quale proseguire con motivazione e nuove ispirazioni per raffinare i programmi”. E’ con queste parole che Carolina Kostner ha accolto il quarto posto nelle finali del Grand Prix 2017 del Pattinaggio artistico, riportate sul giornale “Alto Adige”. L’azzurra dunque ha valutato il tutto ...

Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Le gare potranno essere seguite in diretta streaming sul canale Youtube della FISG. Mercoledì 13 dicembre Ore 17: corto donne Junior Ore 20: corto uomini Junior Giovedì 14 dicembre Ore 14: libero ...

