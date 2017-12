Papilloma | da gennaio arriva in Italia il nuovo test per il virus più temuto dalle donne

: #18dicembre: a gennaio la nuova campagna di #vaccini, gratuiti e facoltativi, messa a disposizione da… - Mediatyche : #18dicembre: a gennaio la nuova campagna di #vaccini, gratuiti e facoltativi, messa a disposizione da… -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Da2018 il vecchio Pap-andrà in pensione, e verrà sostituito dall' HPV(Human), un esame molecolare che individuerà nelle cellule della cervice uterina non solo eventuali anomalie morfologiche, come avviene tuttora, ma direttamente il Dna virale del temibile Papillo