Papa Francesco | ' Vediamo Gesù nei figli di disoccupati e migranti'

Vaticano - la benedizione di Natale di Papa Francesco : 'Per la Terrasanta due Stati e confini concordati' : Papa Francesco sceglie gli occhi dei bambini per ritrovare Gesù e il significato del Natale in tutti gli angoli del mondo teatro di sofferenza, dove 'soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale'. Nel messaggio di auguri che ...

Papa Francesco - per Terrasanta due Stati : Francesco, parlando dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro, ha detto anche che "oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a ...

Il Natale di Papa Francesco : "Vedo Gesù nei volti dei bambini. In Terra Santa coesistano due Stati" : Per la quinta veglia natalizia del suo pontificato, Francesco ha insistito sulla situazione di quanti sono costretti a "lasciare la loro Terra e mettersi in cammino", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a versare sangue innocente"

Papa Francesco - il messaggio Urbi et Orbi : 'Vediamo Gesù nei volti dei figli dei disoccupati e dei migranti' : Il messaggio Urbi e Orbi che rivolge al mondo dalla loggia delle Benedizioni è denso di riflessioni e indicazioni prese dalla stretta attualità. Il Papa elenca i principali punti di crisi a ...

Papa Francesco nella messa di Natale : “I migranti come Maria e Giuseppe” : Papa Francesco ha voluto dedicare ai migranti la sua riflessione nella messa della notte di Natale celebrata nella basilica di San Pietro con centinaia tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Bergoglio li ha paragonati...

La Messa di Natale di Papa Francesco : "Giuseppe e Maria in fuga - come i migranti di oggi" : Questa la riflessione del Papa nella Messa della notte di Natale, celebrata nella Basilica di San Pietro con centinaia tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Per la quinta veglia natalizia del suo pontificato, Francesco ha insistito sulla situazione di quanti sono costretti a "lasciare la loro terra e mettersi in cammino", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a ...

Papa Francesco cita il documento di cittadinanza nella Messa di Nata : E' un'omelia 'politica e sociale' quella pronunciata da Papa Francesco durante la Messa di Natale, celebrata a mezzanotte nella Basilica di San Pietro, in Vaticano,

