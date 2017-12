OSCAR 2017 Il premio OA Sport va a Federico Pellegrino : 'Mi è sempre piaciuta Olimpiazzurra' : Il campione di Nus ha poi speso delle bellissime parole per OA Sport: ' Olimpiazzurra mi è piaciuta sin da subito, perché condividevo la sua idea di uscire dai canoni standard del giornalismo, dando ...

OSCAR 2017 – Il premio OA Sport va a Federico Pellegrino : “Mi è sempre piaciuta Olimpiazzurra” : Federico Pellegrino ha vinto la seconda edizione del premio OA Sport. Succede al tiratore Giovanni Pellielo, che si era imposto in questa speciale classifica nel 2016. Un premio che la redazione di OA Sport decide di attribuire al campione che più di ogni altro ha saputo mettere in mostra particolari doti di natura umana nelle grandi imprese compiute. In questo senso, abbiamo apprezzato nel valdostano una prerogativa troppo spesso smarrita dalle ...

OSCAR 2017 – Il flop dell’anno è… La top 5 : catastrofe calcio - sprofondo atletica - delusione rugby : Il 2016 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OASport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Non sono però mancati i grandi flop, le cocenti delusioni, le macchie indelebili della stagione. Per conoscere la top 5 dei flop dell’anno clicca in ordine sulle pagine 2, 3, 4 e via dicendo. ...

OSCAR 2017 – La rivelazione italiana dell’anno è… La top 10 : le magie di Dell’Aquila - l’esplosione di Quadarella - colpo Pizzolato : Il 2017 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata alla rivelazione italiana dell’anno. Una top 10 tutta azzurra, composta da atletiche sono esplosi proprio nel corso di questa annata e che ...

Nativity/ Oggi in tv su Canale 5 : curiosità sul film con OSCAR Isaac (21 dicembre 2017) : Nativity, il film in onda su Canale 5 Oggi, giovedì 21 dicembre 2017. Nel cast: Keisha Castle-Hughes e Oscar Isaac, alla regia Catherine Hardwicke. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 16:02:00 GMT)

St. OSCAR della Moda 2017 : a Michele Miglionico il Premio per l'Eccellenza dell'Alta Moda : ... la partnership con la onlus Africa Enjoy e la direzione artistica di Steven Giuseppe Torrisi, ex ballerino d'eccellenza, che vanta una carriera trentennale nel mondo della Moda, dello spettacolo e ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata - i migliori italiani : Mengozzi e Spirito volano - Nelli-Polo da OSCAR - Beretta granitico : Nel weekend si è disputata la dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati, ricordando che Civitanova-Piacenza (3-2) si è giocata un mese fa e dunque non è compresa tra le partite di questo fine settimana. STEFANO Mengozzi e LUCA Spirito. Verona continua a volare e sale al quarto posto in classifica, molto del merito passa per le mani del ...

Video storytelling da OSCAR. Tutti i vincitori dei Teletopi 2017 : I vincitori dei Teletopi 2017 La premiazione venerdì 13 dicembre in una giornata di formazione all'Università di Bologna, che tra realtà aumentata, data visualization, live streaming, Video 360, ha ...

European Film Awards 2017 : il trionfo di The Square (che punta all’OSCAR) : «Il quadrato è un santuario di fiducia e amore al cui interno abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri». E su questo principio che prende il via The Square, il Film del regista svedese Ruben Östlund e già Palma d’Oro al Festival di Cannes 2017. Una pellicola disturbante che critica aspramente le ipocrisie umane, celate dietro a un perbenismo e a una retorica che Östlund smonta piano piano, esattamente come un artista e la sua opera ...

OSCAR della Scienza 2017 : premiata la mappa dell’universo bambino : Assegnato anche quest’anno l'”Oscar della Scienza” 2017, pari a 3 milioni di dollari, dalla Breakthrough Initiative, fondata dal miliardario russo Yuri Milner e dai fondatori di Google e Facebook, Sergey Brin e Mark Zuckerberg: premiata la mappa dell’universo bambino ottenuta dal satellite della NASA Wmap. Il premio è stato assegnato anche ad altre ricerche, nei campi delle scienze della vita e della matematica, per un ...

Luca Guadagnino - da Berlino verso l’OSCAR : Call me by your name vince il Gotham Award 2017 : Approdato a febbraio al Festival di Berlino nella sezione Panorama Special, Call me by your name, era stato accolto in autentico trionfo, tanto dal pubblico quanto dalla critica internazionale, che – come era accaduto alla premiére mondiale al Sundance poche settimane prima – non aveva potuto evitare di intonare mente e cuore davanti all’opera più bella del cineasta italo-etiope. E il percorso di questa pellicola – tratto dal romanzo ...