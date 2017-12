Optima Easy è l’offerta Mobile che azzera lo stress da ricarica. Paghi una volta e parli e navighi tutto l’anno : Tutti pazzi per Optima Easy, l'offerta Mobile che azzera lo stress da ricarica. Non conoscete ancora Optima Easy? Si tratta della proposta Mobile lanciata dalla multiutility Optima Italia che vi libera dal pensiero di una ricarica mensile. Paghi una sola volta 59,90€ (pari a meno di 5€ al mese) e sei coperto per un intero anno con un piano tariffario che comprende 600 min. verso tutti, 1.500 min. verso Optima, 3 GB di traffico dati e 100 ...