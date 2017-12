Olimpia Milano-Stella Rossa - Eurolega 2018 : programma - orari e tv. Come guardarla in Diretta Streaming : Ultima partita del girone d’andata dell’Eurolega. L’Olimpia Milano riceve la visita al Forum della Stella Rossa. Non è un bel momento per la squadra di Simone Pianigiani, tornata alla sconfitta sul campo dell’Unicaja Malaga. Un brutto passo falso, con tanti rimpianti, che rischia seriamente di compromettere il cammino verso i playoff. L’ottavo posto è lontano quattro vittorie: di tempo ce n’è ma i segnali ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : i play-off sono un miraggio per l’Olimpia Milano - che ora rischia anche la licenza… : Poteva e doveva essere la serata del rilancio delle ambizioni milanesi in Eurolega e lo era stata fino a quattro minuti dalla fine, con la tripla del +6 di Jordan Theodore che sembrava poter indirizzare la contesa. Ancora una volta, invece, l’Olimpia Milano si fa prendere dalla frenesia e si spegne nel finale, cadendo sotto i colpi di una Malaga cinico al punto giusto. Un ko con l’Unicaja che fa davvero male alla formazione di Simone ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : Milano sciupa tutto nel finale. Olimpia battuta in volata a Malaga : Neanche il tempo di tornare a vincere che Milano conosce nuovamente la sconfitta, la decima in 14 partite della sua Eurolega. Dopo il successo di due giorni fa sul Baskonia, l’Olimpia è stata battuta a Malaga per 74-71, non senza rimpianti, aldilà dello scarto davvero minimo. La squadra di Simone Pianigiani, pur non avendo disputato una partita eccellente, è riuscita a condurre a lungo nel punteggio, sciupando però tutto nel quarto ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Unicaja Malaga-Olimpia Milano, 14esima giornata dell'Eurolega 2017-2018. L'Armani Exchange ha ritrovato la vittoria ed ora vuole proseguire su questa scia. Dopo il successo al Forum contro Baskonia, la squadra di Simone Pianigiani torna subito in campo per affrontare l'Unicaja Malaga in trasferta. Milano ha ritrovato il sorriso due giorni fa, offrendo una prova convincente per quasi ...

Unicaja Malaga-Olimpia Milano - Eurolega 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Non ci sarà la Diretta televisiva, ma la sfida sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale di Olimpia Milano-Baskonia. CLICCA QUI ...