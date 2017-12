: Gymnasium Nuoto: quante medaglie sotto l’Albero! PORDENONE. Anche quest’anno la Gymnasium Friulovest Banca è... - friulionline : Gymnasium Nuoto: quante medaglie sotto l’Albero! PORDENONE. Anche quest’anno la Gymnasium Friulovest Banca è... - Candeggina_ : Diplomino di fine corso di nuoto elaborato in word (sorvoliamo su layout e impaginazione) usando immagini con il lo… - arezzoorait : La Chimera Nuoto vince due titoli toscani Assoluti con Camisa - L'anno di gare della Chimera Nuoto termina con... - GiulioCirinei : La Chimera Nuoto vince due titoli toscani Assoluti con Camisa - L'anno di gare della Chimera Nuoto termina con... - Fprime86 : RT @PremiumSportHD: #YouPremium #Magnini: "Il 2017 è stato un anno importante e di grandi cambiamenti: lo ricorderò come l'anno del ritiro… -

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Il 2017 ci sta per salutare e scorrendo l’album dei ricordi nel mondo sportivo italiano le imprese didegli ultimi 12 mesi hanno un posto speciale. La campionessa di Spinea, reduce da un’Olimpiade di Rio 2016 con quel quarto posto di amarezza e rabbia nella finale dei 200 stile libero, ha trovato il riscatto desiderato in questa stagione. La determinazione messa in allenamento per il raggiungimento del massimo possibile si tramuta in realtà a Windsor (Canada), nella mai troppo amata vasca corta, dovecoglie qualcosa che mai era stato suo: l’oro iridato nella piscina da 25 metri. La sfidante n.1, la magiara Katinka Hosszu, grande favorita della vigilia, deve inchinarsi all’ultimo 25 metri devastante della veneta. L’1’51″73 porta lasul podio più alto con un tempo di livello mondiale. Un successo ...