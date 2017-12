Nuoto - l’anno d’oro di Federica Pellegrini. E chissà se la storia con i 200 sl sia davvero conclusa… : Il 2017 ci sta per salutare e scorrendo l’album dei ricordi nel mondo sportivo italiano le imprese di Federica Pellegrini degli ultimi 12 mesi hanno un posto speciale. La campionessa di Spinea, reduce da un’Olimpiade di Rio 2016 con quel quarto posto di amarezza e rabbia nella finale dei 200 stile libero, ha trovato il riscatto desiderato in questa stagione. La determinazione messa in allenamento per il raggiungimento del massimo ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : come ci arriva Gregorio Paltrinieri? Romanchuk e Wojdak fanno paura : Dal 13 al 17 dicembre spetterà agli Europei in vasca corta di Copenhagen (Danimarca) chiudere il discorso di questo 2017 ricco di eventi e di grandi soddisfazioni per il Nuoto italiano. Si sono da poco conclusi gli Assoluti invernali a Riccione, importanti per ottenere gli ultimi pass per la rassegna continentale danese. I risultati sono stati importanti ed anche sorprendenti, se vogliamo: si è assistito al ritorno di Simone Sabbioni, dorsista ...

Nuoto - Assoluti Invernali 2017 : Filippo Magnini dà l’addio! Quadarella - Scozzoli e Sabbioni fanno la voce grossa : Ultima mattinata di gare nella vasca corta di Riccione in questi Assoluti Invernali di Nuoto e tanti gli spunti da raccontare, non solo dal punto di vista agonistico. Iniziamo con il nostro racconto. 400 stile libero donne Simona Quadarella timbra il cartellino anche nei 400 stile libero. Dopo il titolo di ieri, la romana concede il bis siglando il crono di 4’04″64, sul passo dei 31″ ogni 50 metri, e confermandosi riferimento ...

Nuoto : deferito Tommaso Morini - protagonista di volgari commenti social a danno di Federica Pellegrini : Tommaso Morini, tecnico tesserato dalla Fin, ha ricevuto dalla Procura Federale la nota sugli estremi per il deferimento contro cui potrà presentare appello.. Il livornese, figlio di Stefano Morini, resosi protagonista di volgari commenti social a danno di Federica Pellegrini nella nota vicenda legata al “Premio dell’Anno” nella quale la campionessa di Spinea aveva criticato l’esito della votazione rivendicando i meriti ...

PallaNuoto - A1 2017-2018 : risultati e classifica della terza giornata. Gli stranieri fanno volare la Pro Recco : Sono Dusan Mandic e Filip Filipovic a fare la grande differenza: la terza giornata del campionato italiano di Pallanuoto proponeva oggi il big match tra Pro Recco e Sport Management, con i campioni d’Italia in carica che sono riusciti a spuntarla per 13-9. Tanta fatica ma una vittoria fondamentale anche per l’AN Brescia: i ragazzi di Sandro Bovo con un super Nicholas Presciutti prevalgono in casa della Canottieri Napoli e tengono il ...