PallaNuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

Luca Dotto è Campione d'Europa nei 100m sl in vasca corta! L'azzurro ha sfoderato una prestazione superba a Copenhagen ed ha conquistato la medaglia del metallo più prezioso! Andiamo a rivivere le sue geste!

Al via i Mondiali paralimpici di Nuoto e pesi : Tra gli esordienti invece Monica Boggioni, vincitrice della classifica della Coppa del Mondo 2017 e detentrice di 5 Record del Mondo e un Record Europeo, Carlotta Gilli, 3 Record del Mondo ed 1 ...

Messico - al via i Mondiali Paralimpici di Nuoto : il campione luinese Morlacchi è pronto : Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale paralympic.org , ogni giorno verranno messi gli specifici link per guardare sia le qualificazioni che le finali.

PallaNuoto femminile - Eurolega 2017-2018 : al via la prima fase. Ufficiale il calendario delle italiane : Nel prossimo weekend prenderà il via la prima fase dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: ai nastri di partenza 16 squadre, tra le quali tre italiane: Catania, Padova e Messina. I gironi sono quattro e le prime due classificate passeranno alla seconda fase, che si svolgerà tra il 19 ed il 21 gennaio. Di seguito il programma della prima fase di Eurolega (1-3 dicembre), con le gare delle squadre italiane. Gruppo A a Messina Kanthy Mantsysk ...

PallaNuoto femminile - Coppa Italia 2017-2018 : sabato e domenica al via la prima fase : Scatta nel fine settimana la settima edizione della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: le nove squadre di Serie A1 sono state divise, con criterio di vicinanza geografica, in tre gironi da tre. Si disputeranno gare di sola andata e le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla seconda fase. Detiene il trofeo Padova, che ha vinto in due occasioni, come Catania, mentre a quota uno troviamo Rapallo e Bogliasco. Il Girone A si ...

Nuoto : nessuna sanzione nei confronti di Federica Pellegrini dopo la lite con Paltrinieri. La Fin archivia la posizione della nuotatrice : nessuna sanzione nei confronti di Federica Pellegrini dopo la lite mediatica con Gregorio Paltrinieri sull’ormai nota vicenda riguardante il riconoscimento al miglior allenatore azzurro italiano dell’anno. L’azzurra, infatti, aveva fortemente criticato che il premio venisse assegnato a Stefano Morini sostenendo invece la causa del proprio tecnico Matteo Giunta: “Ora abbiamo la certezza di come funzionano queste ...

Nuoto - Federica Pellegrini attacca i “Leoni da tastiera” : “Molestie? La violenza che devo sopportare è via web/social” : Si sa, gli sportivi, come i politici e i personaggi dello spettacolo, sono spesso catalizzatori di attenzioni, centro di gravità permanente (a volte) per emozioni negative. Rabbia, invidia o pura e semplice antipatia muovono utenti che, nella maggior parte dei casi, vivono di riflesso guardando la pagliuzza negli occhi altrui e non la trave nei propri attraverso il “Grande Fratello” social. Il tema è caldo: violenza e molestie ...

Al via i corsi di Nuoto per disabili della TDS : PARTONO UFFICIALMENTE I corsi DI nuoto TDS! Toscana disabili Sport e FINP (Federazione Italiana nuoto Paraolimpico) organizzano i corsi di nuoto per disabili presso la piscina comunale Bastia di via Mastacchi. I corsi tenuti da personale qualificato sono ...

Doping - al via audizioni Nuoto : alle 12.30 atteso Magnini : Con l'arrivo di Michele Santucci presso gli uffici della Procura antiDoping di Nado Italia, è iniziata la giornata di audizioni relative agli atti dell'inchiesta della Procura della Repubblica di ...