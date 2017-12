NOWR – NOW where you are è un’app per scoprire gli eventi nelle vicinanze e promuoverli : NOWR - Now where you are è un'applicazione che offre la possibilità di scoprire gli eventi nelle vicinanze e di promuoverli in tempo reale. L'articolo NOWR – Now where you are è un’app per scoprire gli eventi nelle vicinanze e promuoverli è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.