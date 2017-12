Utenti della telefonia mobile Non sono tutti uguali : per alcune offerte sono scelti dagli operatori pricipali a seconda delle provenienze. E’ legittimo? : La decisione di Vodafone di escludere dal 28 novembre 2017 gli Utenti dell’operatore virtuale Coopvoce dalla possibilità di aderire all’offerta Special 20GB con 1000 minuti, 1000 sms, 20GB a 10 euro ogni 4 settimane, a prescindere dalle motivazioni che inducono Vodafone a un simile comportamento, appare penalizzante nei confronti degli Utenti in generale. Idem dicasi … Leggi tutto "Utenti della telefonia mobile non sono ...

Camera - nel 2018 le spese torneranno a salire. Pesano i vitalizi Non aboliti e lo stop al tetto degli stipendi : Resta sotto il miliardo, a quota 968 milioni 124mila 571 euro. Ma dall’anno prossimo la spesa della Camera tornerà a salire. “Rispetto alla spesa per il 2017, computata al netto della restituzione allo Stato di 80 milioni di euro”, infatti, “la spesa per il 2018 segna un incremento di 17,6 milioni di euro, pari all’1,85 per cento”, come certifica la relazione che accompagna il bilancio di previsione di Montecitorio per il prossimo anno ...

Polemiche Juve-Roma : “il gol di Benatia era da annullare!” Le motivazioni però Non convincono : Dopo la vittoria di ieri sera della Juventus contro la Roma, sono state sollevate alcune Polemiche in merito alla decisione di assegnare il gol bianconero. A detta di alcuni ‘moviolisti’ illustri infatti, la rete di Benatia andava annullata. Il motivo però è alquanto inconsistente. L’ex arbitro Cesari a Premium sport, ha parlato infatti di un blocco effettuato dallo stesso Benatia su Fazio sul primo stacco di testa di Chiellini ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : i favoriti. Wild Oats XI rischia di Non gareggiare. Via libera a Infotrack? : Mancano poco meno di due giorni al via della Sydney-Hobart, regata velica di grande storia e tradizione. La gara consiste nell’attraversare la costa australiana fino alla Tasmania, con l’arrivo posto nella storica città portuale dell’isola. La regata quest’anno conterà ben 110 iscritti, a rappresentanza di 31 paesi diversi, stabilendo il record di Nazioni presenti. Imbarcazioni di diversa lunghezza, forma e dimensione, ma ...

'Le mie giornate con Luca Argentero'. Erano già dati per spacciati e Non passa giorno in cui qualcuno Non li dà per finiti - ma ora Cristina ... : Ma ora proviamo a fare ordine: dopo il divorzio con Myriam Catania, nella vita di Luca Argentero si è fatta strada Cristina Marino, classe 1991, anche lei volto noto nel mondo dello spettacolo. Come ...

Bassetti a detenuti - Non perdete speranza : Non perdete la speranza perché la luce del mondo è venuta per salvarvi. C'è una libertà che nessuno può togliervi - ha ricordato Bassetti ai detenuti - quella della vostra mente, del vostro cuore, ...

Bassetti a detenuti - Non perdete speranza : PERUGIA, 23 DIC - "Non perdete la speranza, perché chi si svuota della speranza riempie il proprio cuore di paura, di terrore, di odio, di buio; è come se spegnesse tutta la luce interiore". Con ...

Napoli - Hamsik supera Maradona : 'Non mi rendo conto di ciò che ho fatto' : Dopo il successo, mentre i compagni si godevano i saluto del pubblico nell'ultima partita casalinga dell'anno, lo stesso Hamsik ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport. ...

Sarri show : Non guarderà Juve-Roma - gli “episodi sfavorevoli” - la frecciata ad Allegri e l’arrivo di Inglese “da valutare” : “E’ stata una partita piena di episodi non favorevoli. Abbiamo preso un gol super da circa 35 metri, abbiamo subito un rigore e siamo rimasti in dieci. I ragazzi potevano avere qualche contraccolpo, invece abbiamo reagito sempre alla grande e abbiamo scalato una montagna. Abbiamo vinto una gara importante, contro l’unica squadra che finora e’ venuta qui a giocare a viso aperto (frecciata alla Juve? Ndr). La Samp e’ ...

Vicenza - trovato morto con una pinza conficcata nella nuca : la lettera d'addio Non convince : trovato morto con una pinza da elettricista conficcata nella nuca. L'operaio di 50 anni originario di Napoli e da pochi mesi trasferitosi nel Vicentino, è stato trovato privo di vita nella sua casa ad ...

Emiliano Non arretra sull'Ilva : "La Regione Non ritirerà il ricorso" : "La Regione Puglia non ritirerà il ricorso sulla base di annunci", e "sarà difficile che qualcuno mi costringa, attraverso pressioni non motivate, a fare alcunché". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di una conferenza stampa sulle 146 assunzioni all'Arpa di Taranto. "Bisogna lavorare, studiare, e trovare soluzioni per andare avanti nella procedura di vendita dell'Ilva - ha proseguito ...

Ribelle - serata Disney su Rai 2 : la principessa coraggiosa che Non accetta il suo destino reale : L'appuntamento questa sera è sugli schermi di Rai 2 alle ore 21.10 con Ribelle " The Brave che è possibile seguire in diretta e streaming anche sul sito ufficiale della Rai . Ribelle " The brave: ...

Federica Pellegrini - dalla pelle al cuore : 'addio al nuoto? Non potevo chiudere la mia carriera con una sconfitta' : Molti sportivi si perdono quando conoscono il mondo fatato dei media. Anch'io ho vissuto un momento difficile ma sono tornata sui miei passi. Adesso le difficoltà che sono molto più grandi e devo ...

Fine riprese per Non Dirlo al Mio Capo 2 : l’annuncio ufficiale e la seconda stagione in primavera? : Le riprese di Non Dirlo al Mio Capo 2 sono ufficialmente terminate. Ad annunciare la notizia, il profilo social della fiction italiana, che ha postato una foto di Lino Guanciale e Vanessa Incontrada in posa sorridenti sul set. La conferma è giunta anche dalla pagina Twitter della serie, che ha condiviso un video con gli attori protagonisti e la troupe che si salutavano, festeggiando la Fine delle riprese. Resta da capire quando andrà in onda ...