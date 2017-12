Negozi chiusi durante le feste? Di Maio copia l'iniziativa di Confesercenti : Negozi aperti la domenica o durante le festività? Politica e società si dividono, mentre i lavoratori protestano. Sono scesi in piazza venerdì quelli dell’Oriocenter, uno dei più grandi centri commerciali italiani, per opporsi alle aperture natalizie decise dalla direzione del mall di Orio al Serio. Un presidio, quello dello scorso 22 dicembre, che è stato indetto per promuovere le due giornate di sciopero proclamate per il 25 e 26 ...

Negozi - scontro aperti o chiusi festività. E la vergogna dei 4 euro all'ora : Dai politici alle associazioni dei consumatori, dai lavoratori ai sindacati fino ad arrivare a papa Francesco, una cosa è certa: non c'è unità di vedute.

Negozi aperti o chiusi giorni festivi : battaglia. E in vigore legge stop centri commerciali : Dai politici alle associazioni dei consumatori, dai lavoratori ai sindacati fino ad arrivare a papa Francesco, una cosa è certa: non c'è unità di vedute.

Negozi aperti o chiusi nei giorni festivi : ritorna la battaglia : Dai politici alle associazioni dei consumatori, dai lavoratori ai sindacati fino ad arrivare a papa Francesco, una cosa è certa: non c'è unità di vedute.

M5s - Di Maio e i Negozi chiusi nei giorni festivi - il brutto sospetto su Casaleggio : Il Movimento 5 Stelle è al centro della polemica sull'apertura dei negozi durante i giorni festivi per cui Luigi Di Maio si è espresso fermamente contrario. Davide Casaleggio è intervenuto sull'...

Negozi chiusi nei giorni festivi? Ecco quanto costa santificare le feste : Leggendo la proposta M5S sulla limitazione alle aperture dei Negozi nei giorni festivi mi è venuto in mente quando da bambino alla domenica, dopo la messa, passavo in pasticceria a comprare i dolci. A onor del vero non mi sembrava che il pasticciere sentisse l’apertura domenicale come una vessazione, anche perché, probabilmente, in quel giorno si concentrava metà del suo fatturato settimanale. A pensarci bene, poi alla domenica era aperta anche ...

Camusso a Di Maio : Negozi chiusi nelle feste? Scoperta tardiva : Napoli, 12 dic. (askanews) La proposta di legge di tenere chiusi gli esercizi commerciali nei giorni di festa, appoggiata dal candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi di Maio, 'è una Scoperta ...

Di Maio : Negozi chiusi nei giorni di festa - così famiglie più felici - : L'idea del candidato premier del Movimento 5 Stelle prevede sei giorni di chiusura sui 12 festivi previsti nel corso di un anno. Ma non tutti sono d'accordo

La Cei con Di Maio : Negozi chiusi nei festivi : Dopo la proprosta di Luigi Di Maio, pure la Cei chiede la chiusura dei Negozi durante i giorni festivi. Il pentastellato con un intervento sul blog di Beppe Grillo ha chiarito la sua posizione su questo punto: "Tutte le famiglie hanno il diritto al riposo anche quelle che posseggono o gestiscono esercizi commerciali". Il grillino ha inoltre suggerito di chiudere i Negozi per sei giorni l'anno sui 12 festività previste. E ...

L'idea di Di Maio : "Negozi chiusi durante le feste - anche i commercianti devono riposare" : "Ho un appello da fare a tutte le forze politiche. Prima delle feste di Natale, prima dello scioglimento della legislatura, il Senato deve approvare la proposta di legge a prima firma Michele...

L'idea di Di Maio : 'Negozi chiusi durante le feste - anche i commercianti devono riposare' : 'Ho un appello da fare a tutte le forze politiche. Prima delle feste di Natale, prima dello scioglimento della legislatura, il Senato deve approvare la proposta di legge a prima firma Michele Dell'...

Negozi chiusi durante le feste : l’appello di Di Maio Video : Secondo il candidato premier del M5S [Video], Luigi #Di Maio, alle famiglie italiane deve essere garantito il diritto alla ‘felicita'’. Anche a quelle che sono titolari di una attivita' commerciale o un cui membro lavora da impiegato in un qualsiasi Negozio. Per questo Di Maio, con un post pubblicato questa mattina sul blog di Beppe Grillo, chiede al parlamento italiano di approvare prima delle festivita' natalizie o, comunque, prima della ...

Di Maio 'Famiglie più felici Negozi chiusi nei giorni di festa' : A un paio di settimane dal Natale, Luigi Di Maio , con un post sul blog di Grillo, torna sulla proposta di legge per la chiusura dei Negozi nei giorni festivi, come aveva fatto anche nell'aprile ...

L'appello di Di Maio : "Negozi chiusi durante le feste - così le famiglie saranno più felici" : "Ho un appello da fare a tutte le forze politiche. Prima delle feste di Natale, prima dello scioglimento della legislatura, il Senato deve approvare la proposta di legge a prima firma Michele Dell'Orco, già approvata alla Camera dei Deputati all'unanimità, che dice una cosa molto semplice: tutte le famiglie hanno il diritto al riposo, anche quelle che posseggono o gestiscono esercizi commerciali". A scriverlo sul Blog di Beppe ...