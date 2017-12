Nba | New York-Philadelphia 98-105 | Embiid 25 punti e 16 rimbalzi

Nba - Anthony sconfitto e fischiato nella "sua" New York : New York (Stati Uniti), 17 dicembre 2017 – "Come posso dimenticare New York? Non ci ho passato solo due stagioni, ho dato tutto per quella maglia in quasi sette anni. Ho creato uno straordinario ...

Nba - New York-Oklahoma City 111-96 : Melo Anthony dagli applausi ai fischi e fa flop : Il 'Melo Day' si apre con gli applausi del Garden durante il video sulla carriera newyorchese di Anthony che i Knicks scelgono di mostrare alla presentazione delle squadre, ma va in bacheca con la ...

Nba - ritorno amaro per Anthony a New York : fischi - 0 punti nel 2° tempo e sconfitta : New York Knicks-Oklahoma City Thunder 111-96 IL TABELLINO Sarà stata l'emozione, sarà stata la stanchezza, ma alla fine la mano ha tremato anche a lui. Aver risentito dopo tanto tempo quell'...

Nba - i risultati : finalmente Kawhi - ma Spurs ko. New York piega i Lakers : Gli Spurs ritrovano per la prima volta in stagione Kawhi Leonard (15 minuti, 13 punti e 6 rimbalzi) ma cadono a Dallas. Porzingis ne segna 37 nella vittoria dei Knicks al supplementare contro i Lakers.

Nba - mille chiacchiere attorno a Lonzo Ball ma è Porzingis (37 punti) il re di New York : New York Knicks-Los Angeles Lakers 113-109 OT TABELLINO Il Madison Square Garden è considerato "la Mecca del basket" e tutti i grandi giocatori (o gli aspiranti tali) sognano una prestazione da ...

Nba - Houston-New Orleans 130-123 - Harden 26 punti e 17 assist : Dedicato a quelli che… James Harden e Chris Paul non possono giocare insieme. 25 partite dopo, Houston è la miglior squadra Nba con 21 vinte e 4 perse, dopo aver steso New Orleans 130-123 per ...

Nba : Belinelli e Hawks ko a New York : (ANSA) - ROMA, 11 DIC - Niente da fare per Marco Belinelli e Atlanta, al Madison Square garden di New York, contro i Knicks, che vincono grazie ai 30 punti del lettone Kristaps Porzingis e ai 23 di ...

Nba - i Celtics ripartono a Detroit. Belinelli e Atlanta k.o. a New York : I Cetlics si rimettono in marcia dopo la sconfitta con gli Spurs. A fare i conti con la sete di vendetta della squadra di coach Stevens tocca ai Pistons che, seppur mostrando il carattere, devono ...

Nba - i risultati della notte : Oladipo rimonta Denver con 47 punti - Phila crolla a New Orleans : Indiana Pacers - Denver Nuggets 126-116 OT IL TABELLINO Guarda tutti i video New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers 131-124 IL TABELLINO Guarda tutti i video Minnesota Timberwolves - Dallas ...

Nba - Curry esce in stampelle : caviglia. New Orleans-Golden State 115-125 : Paura. Più che per i Pelicans, ribaltati dai Warriors nella ripresa dopo essere stati sotto anche di 21, per Steph Curry, uscito con una brutta distorsione alla caviglia destra da una partita di cui ...

Nba - Durant espulso e Curry infortunato - ma Golden State rimonta da -20 e batte New Orleans : Ci sono almeno tre cose fondamentali da sapere sull'andamento della sfida tra New Orleans Pelicans e Golden State Warriors. La prima: i campioni in carica avevano chiuso il primo tempo sotto di 21 ...

Nba Sundays - New York Knicks-Orlando Magic - SEGUI IL LIVE : Le due squadre che si affronteranno alle 21:30 su Sky Sport 3 per il settimo appuntamento con gli NBA Sundays saranno profondamente diverse, specialmente i Magic. A quella vittoria, infatti, è ...

Nba risultati : Philadelphia-Detroit 108-103 - bene New Orleans e Milwaukee : Vittoria playoff per Philadelphia, guidata da Covington ed Embiid. Antetokounmpo e Cousins divini: Giannis dice 33 nel successo di Milwaukee contro i Kings, mentre DeMarcus ne mette 38 per battere ...

Nba - Golden State-New Orleans 110-95 - Curry e Thompson schiacciasassi : Reduci da tre successi consecutivi, i Pelicans con un ottimo inizio di gara provano a spaventare i Warriors. Golden State ci mette quasi un tempo a carburare a livello offensivo, ma appena cambia ...