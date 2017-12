Nba 2017-2018 : Golden State-Cleveland - la sfida infinita. Natale con LeBron - ma non con Curry : Tutto il mondo guarderà questa partita e sia LeBron sia KD sanno che conta vincere molto più di altre volte. CLICCA QUI PER TUTTI LE NEWS SUL BASKET

Nba 2017-2018 : Golden State-Cleveland - la sfida infinita. Natale con LeBron - ma non con Curry : Natale per tutti gli appassionati di basket vuol dire solo una cosa “NBA Christmas Day”. Nella serie di partite che la NBA ha in programma c’è ovviamente la sfida più attesa, quella che è valsa il titolo nelle ultime tre stagioni e che, secondo i pronostici di inizio anno, si riproporrà per una quarta volta. Si parla ovviamente di Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers. Si gioca in California in casa dei campioni in carica, reduci ...

Nba - Natale con Warriors-Cavs alle 21 italiane e... : Ombelico del mondo, una volta di più, del basket mondiale. I Warriors hanno appena visto la loro serie di 11 vittorie interrompersi in maniera fragorosa con Denver. Saranno verosimilmente senza Curry,...

Nba 2017-2018 : spettacolo a Natale tra Golden State e Cleveland. Statistiche e curiosità sulla rivincita delle Finals : Per gli appassionati di basket il Natale vuol dire Christmas Day, ovvero una scorpacciata di incontri in NBA dall’alto tasso di spettacolo e divertimento. Per il terzo anno consecutivo, la partita della prima serata italiana vedrà di fronte Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Non è l’unica partita in programma a Natale, ma certamente la più attesa ed intrigante. Un match diventato ormai un classico non solo del 25 dicembre ...

Nba : Dirk Nowitzki - un giorno da Babbo Natale per i bimbi malati di Dallas : "La NBA è la prima lega al mondo anche per questo motivo " sottolinea Mark Cuban -, i nostri giocatori possono avere un impatto che in pochi riescono a cogliere a pieno. Dirk è incredibile, ma tutti ...

Nba : Curry salta la sfida di Natale contro LeBron - ma Golden State resta favorita : Isaiah Thomas e Derrick Rose da un lato, Steph Curry dall'altro. La sfida della sera di Natale tra Golden State e Cleveland sarà di altissimo profilo, ma al tempo stesso il parterre di assenti sarà ...

Nba : niente Steph Curry a Natale contro Cleveland - Isaiah Thomas torna a gennaio? : Quest'anno però, siete fortunati perché il liberi tutti grazie a Sky Sport arriva prima. Non dovrete più aspettare le 20 e 30 per alzarvi da tavola e godervi il rematch delle Finals NBA, ma questa ...

