NBA 2017-2018 : spettacolo a Natale tra Golden State e Cleveland. Statistiche e curiosità sulla rivincita delle Finals : Per gli appassionati di basket il Natale vuol dire Christmas Day, ovvero una scorpacciata di incontri in NBA dall’alto tasso di spettacolo e divertimento. Per il terzo anno consecutivo, la partita della prima serata italiana vedrà di fronte Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Non è l’unica partita in programma a Natale, ma certamente la più attesa ed intrigante. Un match diventato ormai un classico non solo del 25 dicembre ...

NBA Regular Season 2017/18 : DeRozan e Westbrook fanno volare Raptors e Thunder - bene anche Nuggets e Pelicans! : L’NBA Regular Season 2017/18 ci ha fatto un grandissimo regalo pre-natalizio offrendoci tantissime partite che hanno dato grande spettacolo. A contribuire in maniera importante a questo spettacolo sono stati DeMar DeRozan e Russell Westbrook, autentici mattatori di questo fine settimana. Ora senza indugio andiamo ad analizzare i risultati di questa tre giorni di NBA Regular Season, partendo dalle 5 partite giocate venerdì. Partiamo ...

NBA 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

NBA 2017-2018 : Golden State infila l’undicesima - cade ancora Houston. Belinelli scrive 27 - ma vince Westbrook sulla sirena : Sono nove le partite della notte NBA. Cambio al vertice della Western Conference con i Golden State Warriors che firmano il sorpasso sugli Houston Rockets. Decisivo l’undicesimo successo di fila dei campioni in carica, che superano in casa i Los Angeles Lakers per 113-106, nonostante l’assenza dell’infortunato Steph Curry. MVP della serata Kevin Durant, che chiude con 33 punti, mentre agli ospiti non bastano i 24 punti e 14 ...

NBA 2017-2018 : Cleveland torna al successo trascinata da LeBron James. Secondo k.o. di fila per Boston! : Cinque gli incontri disputati nella notte NBA. I Cleveland Cavaliers hanno ritrovato la vittoria battendo i Chicago Bulls per 115-112. Un trionfo sudato fino alla fine, contro una delle squadre più in forma del momento (i Bulls erano reduci da sette vittorie consecutive), ma ottenuto grazie al solito LeBron James, che ha chiuso il match con 34 punti. Kevin Love ne ha invece aggiunti 27: per Cleveland si tratta della 12esima vittoria consecutiva ...

NBA Regular Season 2017/18 : Durant e Butler trascinano Warriors e Timberwolves - bene anche Spurs e Thunder! : La decima settimana di questa NBA Regular Season 2017/18 è partita col botto regalandoci un ricco menù pieno di partite, le quali ci hanno regalato emozioni fino all’ultimo secondo… ed oltre. Le sorprese non sono mancate, in modo particolare le sconfitte delle prime della classe in entrambe le Conference, mentre altri protagonisti hanno preso la scena in questa tre giorni intensissima prima di Natale. Partiamo allora senza ...

NBA - Gallinari lo stop si allunga : il suo 2017 è finito - rientrerà in gennaio? : Out indefinitely. Sono due parole tra le peggiori nel vocabolario di un giocatore NBA, perché il significato è raggelante: non ci sono tempi definiti per il recupero da un infortunio. Le due parole, ...

NBA 2017-2018 : i Warriors vincono ancora - cadono i Rockets - non bastano i 51 punti di Harden : Sono ben 12 le partite nella notte NBA. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto sui campi della Lega di basket più importante e bella del mondo. Continua la striscia positiva dei Warriors: 9 vittorie nelle ultime 9 uscite per il roster di Steve Kerr. 97-84 per Golden State contro i Memphis Grizzlies in un confronto dove Klay Thompson è stato come al solito assai produttivo come i 29 punti ed i 5 assist evidenziano, al pari di Kevin Durant (22 ...

NBA 2017-2018 : Cleveland sconfitta da Milwaukee - Philadelphia in crisi - vince Washington : Sono solo tre le partite della notte NBA. Il match più atteso era sicuramente quello che metteva di fronte i Milwaukee Bucks (19-16) e i Cleveland Cavaliers (23-9), con la sfida in campo tra Giannis Antetokounmpo e LeBron James. A festeggiare alla fine è il greco, che sfiora la tripla doppia (27p, 14r e 8a) nel successo della sua squadra per 119-116. Si interrompe, dunque, la striscia positiva dei Cavs, che pagano un parziale negativo di 39-24 ...

NBA 2017-2018 : Kobe ispira i Lakers ma non basta - vincono Warriors - Celtics e Rockets : Una notte speciale, oltre le 10 partite in calendario. I Los Angeles Lakers e l’intera NBA, oggi, hanno reso omaggio a Kobe Bryant, con il ritiro delle due maglie che ha usato in carriera con i gialloviola, il numero 8 degli inizi e il 24 degli ultimi anni, in una cerimonia allo Staples Center che è stato casa sua dal primo all’ultimo giorno da giocatore professionista. Oltre questo momento, sicuramente magico a suo modo, andiamo a ...

NBA Regular Season 2017/18 : Cavs e Rockets continuano a vincere - bene anche Raptors e Blazers! : Spettacolare e intenso: penso che questi due siano gli aggettivi più adatti per descrivere il weekend della nona settimana della NBA Regular Season 2017/18! Un programma, dunque, molto nutrito di partite che ha visto i soliti protagonisti prendersi la scena (James, Harden e DeRozan su tutti) e in cui c’è stata qualche sorpresa. Partiamo quindi dalle 11 partite giocate nel sabato di questa NBA Regular Season. Nel big match di giornata ...

NBA 2017-2018 : altro LeBron James show! Vittorie anche per Detroit - Indiana e Toronto : Sono quattro le partite della notte NBA. Terza tripla doppia consecutiva per LeBron James (20p, 15a, 12r) nel successo 106-99 dei Cleveland Cavaliers (23-8) sui Washington Wizards (16-14). Si tratta della quinta vittoria di fila per i vice campioni, che si avvicinano alla vetta della Eastern Conference, sempre guidata dai Boston Celtics (25-7). Non solo LBJ protagonista di serata, ma ottimo contributo anche di Kevin Love, decisivo come il ...

NBA 2017-2018 : vincono tutte le squadre di vertice - tripla doppia per LeBron : Otto partite, quattro squadre impegnate tra le migliori della lega: i match validi per il turno di sabato 16 dicembre 2017 della stagione regolare NBA si sono conclusi, e le formazioni più attese non hanno tradito le aspettative. A partire dai Cleveland Cavaliers, che dopo un inizio di stagione difficile hanno inserito il pilota automatico. 29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per LeBron James nel successo 109-100 sugli Utah Jazz, che hanno perso ...

Offerte WiNBAck di TIM valide fino a fine 2017 : Alcune le Offerte interessanti di TIM con portabilità da altro operatore valide per tutto il 2017. Ritorna la Special TOP ma con 10GB TIM rinnova alcune Offerte di Winback fino a fine anno. Winback TIM Dicembre 2017 Sono diverse le Offerte Winback di TIM per il mese di Dicembre 2017 dove sono proposti diversi piani tariffari […]