Buoni regalo Amazon e gift card per Natale 2017 da stampare e digitali : quanto costano - tutte le opzioni : Un buono regalo Amazon ossia una gift card del noto store online è davvero il calcio d'angolo di questo Natale 2017 per chi ancora oggi è a corto di idee per i doni da mettere sotto l'albero fra qualche ora. Parlo di un coupon da stampare e dunque presentare in forma cartacea o scegliere in molteplici soluzioni digitali (anche animate) da inviare via e-mail e di sicuro effetto. Come acquistare un buono Amazon in questa giornata densa di cose ...

Natale : cosa compreranno - quanto spenderanno e per chi gli italiani : Per Natale gli italiani acquisteranno 382 milioni di regali, per una spesa complessiva di 8,2 miliardi di euro. Sono i dati resi noti da eBay e contenuti in una ricerca, condotta dal gigante dell’e-commerce in partnership con TNS, sui consumi degli italiani in vista delle prossime feste. Secondo lo studio, in media la spesa individuale sarà di 211 euro. E siccome il Natale, si sa, è la festa dei bimbi, la cifra più ...

Quanto ne sai sui film di Natale? : Non c’è dicembre che tenga senza una maratona di film di Natale. Ognuno ha i propri classici da rivedere in famiglia o con gli amici, ma arrivare al fatidico appuntamento senza averne (ri)guardato neppure uno, uccide completamente lo spirito natalizio. Sia che vi consideriate dei veri esperti, o spettatori di film dell’ultimo minuto la notte della Vigilia su Italia1, l’importante è prendere parte allo spirito del periodo. ...

Oxfam : "Quanto è grande la tua tavola" - raccolta fondi di Natale : ... nati in moltissimi casi da madri a loro volta denutrite.A rivelarlo è il nuovo rapporto di Oxfam Lo scempio della fame, che fa il punto sulle più gravi crisi alimentari in corso oggi nel mondo, che ...

Natale 2017 : ecco quanto spenderemo e cosa compreremo : ormai cominciato il conto alla rovescia per l'arrivo del Natale 2017 , e immancabilmente, come ogni anno, ecco fioccare le ricerche su quelle che saranno le nostre spese per regali e per acquisti in ...

