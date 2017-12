Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Natale in Sicilia per il gieffino - l'argentina sola a Milano? : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero passare il loro pimo Natale separati visto che il gieffino ha una serie di impegni in Sicilia, l'argentina rimarrà sola a Milano?(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 05:45:00 GMT)

Roma - Natale nei Musei : attività e spettacoli fino al 6 gennaio : I Musei in Comune di Roma si preparano ad accogliere le feste di Natale con una ricca offerta culturale e didattica promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. In programma anche concerti di musica jazz, classica e tradizionale sudamericana realizzati in collaborazione con Casa del Jazz, Roma Tre Orchestra e Ambasciata del Cile ...

Atac - controllori fino alle 23 (con la scorta). A chi lavora a Natale 140 euro : controllori anche di sera, fino alle 23 anziché le 20, su autobus e metropolitane, scortati, vista la pericolosità acclarata. È la novità prospettata nel nuovo accordo tra Atac e sindacati per ...

Previsioni Meteo Lombardia : stabilità fino a Natale - poi arriva il peggioramento : “Un promontorio di alta pressione in espansione sull’Italia garantirà tempo stabile e assenza di precipitazioni fino alla prima parte di lunedì 25, quando il flusso girerà da sud-ovest dando inizio ad una nuova fase umida e più instabile sulla Lombardia. Da martedì 26 transito di una prima saccatura atlantica con generale peggioramento sulla regione, che causerà precipitazioni diffuse ed un sensibile calo termico in montagna“: ...

Previsioni Meteo - Natale di sole e caldo fino a +20°C. Poi nuovo peggioramento da Santo Stefano : 1/11 ...

Expert : dopo Natale ritorna il volantino “Svuota tutto” - valido fino al 14 gennaio 2018 : Expert (ri)lancia lo "Svuota tutto", volantino valido dal 28 dicembre al 14 gennaio 2018. Pronti a scoprire gli smartphone Android in offerta? L'articolo Expert: dopo Natale ritorna il volantino “Svuota tutto”, valido fino al 14 gennaio 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Amazon - tregua fino a Santo Stefano ma l'agitazione resta. Timori per le consegne di Natale : Sui social c'è chi avanza dubbi: arriveranno puntuali sotto l'albero di Natale i pacchi dei regali? I lavoratori Amazon del sito di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, mantengono lo stato ...

Smog Lombardia : livelli di PM10 sopra la soglia di guardia fino a Natale : Terzo giorno consecutivo di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo registrati oggi dalle centraline di Arpa Lombardia nelle province di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Cremona. Due in quelle di Mantova, Como, Varese, Bergamo e Brescia. Primo giorno invece per Lecco. In particolare la media provinciale a Milano si attesta su 93.5 micogrammi per metro cubo. Secondo le previsioni elaborate dal servizio meteorologico ...

Ti regalo una storia : su La5 Natale in emozione con Cristina Chiabotto Francesco Pannofino - Simone Rugiati e Francesco Facchinetti : Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.mediaset.it , previa registrazione al sito. Ti regalo una storia con Cristina Chiabotto e gli altri "Ti regalo una ...

ERICèNatale : presepi - laboratori creativi per bambini - musica Gli appuntamenti fino al 26 : Nel cuore della settimana del Natale, andranno in scena due spettacoli evocativi del tema dell'Avvento, tra tradizione e contemporaneità: 'E scinniu la notti', con Mario Incudine, giovedì 21 dicembre,...

Lo sport protagonista su Sky anche a Natale : 400 ore live fino al 6 gennaio : Milano, 19 dicembre 2017. Almeno un evento live al giorno, per oltre 400 ore di sport in diretta. Questa è la programmazione speciale che Sky dedicherà ai suoi clienti durante le feste. Dal 20 dicembre al 6 gennaio, infatti, saranno ben 93 le partite in calendario tra calcio italiano e internazionale, di cui 73 in […] L'articolo Lo sport protagonista su Sky anche a Natale: 400 ore live fino al 6 gennaio è stato realizzato da Calcio e ...

Tim per Natale porta al Cinema in 2 al prezzo di 1 fino al 22 dicembre : Sono escluse anteprime, spettacoli in 3D, eventi, proiezioni nelle sale speciali/posti vip o simili. Il voucher richiesto, anche se già stampato, può essere modificato entro le 23:59 del giorno ...