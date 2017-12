Come è fatta la pizza-panettone che si sono inventati a Napoli : A grande richiesta, ritorna sulle tavole dei napoletani per il Natale 2017: la 'pizza panettone'. L'originale idea è del già campione italiano di pizza Rosario Gallo e titolare del locale ad Agnano ...

Come è fatta la pizza-panettone che si sono inventati a Napoli : A grande richiesta, ritorna sulle tavole dei napoletani per il Natale 2017: la 'pizza panettone'. L'originale idea è del già campione italiano di pizza Rosario Gallo e titolare del locale ad Agnano ispirato alla tradizione culinaria partenopea, "Comm cucina a nonna" dove vengono preparati tutti piatti con antiche ricette della nonna. Farcita con ricotta dolce, canditi, uva passa e scaglie di ...

Napoli : fatta per Ciciretti - sorpassate Inter e Genoa. : Amato Ciciretti sarà un nuovo giocatore del Napoli, se da gennaio o da luglio non è ancora dato saperlo. L'intesa è stata raggiunta su un contratto da cinque anni. Il talentuoso trequartista del ...

Calciomercato Napoli - è fatta per il primo colpo di gennaio : c’è il sì del giocatore - i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli accelera in vista del mercato di gennaio e chiude quello che sarà, salvo sorprese, il primo rinforzo per Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il club partenopeo ha trovato l’accordo con Sime Vrsaljko. L’esterno croato avrebbe detto sì alla proposta del Napoli e comunicato all’Atletico Madrid la volontà di tornare in Italia. Ora non resta ...

Napoli-Juventus - le probabili formazioni : tutte le ultime notizie. Per Higuain pare fatta per il posto da titolare : Al San Paolo va in scena la partita dell’Anno: il Napoli attende la Juventus in quello che potrebbe rivelarsi il match che decreterà il futuro delle due squadre verso la corsa Scudetto. Padroni di casa in formazione tipo: tra i pali Reina, in difesa il rientro di Mario Rui fa spostare sulla corsia destra Hysaj, mentre in mezzo ecco ricomporsi la coppia Albiol-Koulibaly. In mezzo al campo Hamsik tornerà ad essere affiancato da Jorginho ed ...

Napoli - conserva fatta in casa al botulino : 24enne in fin di vita : Un caso di botulismo al Cotugno: è in rianimazione, intubata e in prognosi riservata, una giovane ragazza, 24 anni, di Santa Maria Capua Vetere, giunta giovedì scorso al pronto soccorso del polo ...