Musei | concerti | sport | la guida di Santo Stefano per chi resta a Roma

Musei in Musica a Roma : sabato 9 dicembre mostre - concerti e spettacoli a 1 euro : Musei civici e altri spazi culturali aperti dalle 20.00 alle 02.00 di notte con mostre, concerti e spettacoli e ingresso a 1 euro. sabato 9 dicembre 2017 si svolge a Roma la nona edizione di Musei IN Musica, che coinvolgerà più di 30 spazi con circa 25 mostre e oltre 100 repliche di spettacoli dal vivo. Una full immersion nella vita culturale della Capitale The post Musei in Musica a Roma: sabato 9 dicembre mostre, concerti e spettacoli a 1 euro ...