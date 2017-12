Moser sposerà Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip 2

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 25 dicembre 2017) IlVip 2 VIDEO è stato il reality show di Canale Cinque che è riuscito ad emozionare la maggior parte dei telespettatori. Questa seconda edizione è riuscita a raggiungere moltissimi record per quel che riguarda gli ascolti televisivi. Gran parte del merito va sicuramente a quei concorrenti che sono riusciti a sorprendere tutti i loro sostenitori, regalando alcuni colpi di scena davvero inaspettati. Naturalmente bisogna citare la sorella di Jeremiasche in diretta tv ha deciso di lasciare il suo ex storico fidanzato Francesco Monte per mettersi con Ignazio. Quest'ultimo è riuscito a conquistare in pochissimo tempo la sorella della famosa show girl argentina. Ma Ignazioe #la fine del reality show targato Mediaset, continuano ancora a trovarsi al centro di varie discussioni. Sono stati tanto criticati per quella ...