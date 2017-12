Mosca | bus sulle scale della metro travolge i passanti | 5 morti e 15 feriti Video

Mosca - bus si schianta contro sottopassaggio della metro : 4 morti : Un bus passeggeri si è schianta to contro un marciapiedi a Mosca finendo in un affollato sottopassaggio pedonale di una stazione della metro politana e il bilancio è di almeno quattro morti e 15 feriti. ...

Mosca - bus fuori controllo investe passanti e piomba in metropolitana : 4 morti e 15 feriti : Mosca , bus fuori controllo investe passanti e piomba in metropolitana : 4 morti e 15 feriti Stando alle prime ricostruzioni dei media russi, l’autobus avrebbe perso il controllo in seguito a un tamponamento o a causa di un malfunzionamento dei freni. Al momento il bilancio è di 4 morti e 15 feriti .Continua a leggere Stando alle […] L'articolo Mosca , bus fuori controllo investe passanti e piomba in metropolitana : 4 morti e 15 feriti ...

A Mosca almeno quattro persone sono morte a causa di un incidente che ha coinvolto un autobus : A Mosca, in Russia, almeno quattro persone sono morte e altre sono state ferite dopo che un autista di autobus ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e ha sterzato facendolo finire in un affollato sottopassaggio pedonale. L’incidente The post A Mosca almeno quattro persone sono morte a causa di un incidente che ha coinvolto un autobus appeared first on Il Post.