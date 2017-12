Mondiali 2018 | Mutko lascia per sei mesi

Oltre 1 milione di turisti attesi in Russia durante i Mondiali di calcio 2018 - : "Vediamo già un gran numero di richieste da parte dei tifosi stranieri per i Mondiali. Secondo le previsioni prudenti degli analisti, Oltre 1 milione di visitatori stranieri potrebbe arrivare in ...

Canone Rai 2018/ Esenzione - regole e scadenze : senza Mondiali monta la protesta : Canone Rai 2018: Esenzione, regole e scadenze. L'acquisizione dei diritti tv dei Mondiali di calcio da parte di Mediaset fa montare la protesta da parte dei consumatori.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:52:00 GMT)

Calcio - Mondiali 2018 – Tutte le partite in diretta tv su Canale 5 e Italia 1 : prima volta storica. Match in 4k e un canale tematico : I Mondiali 2018 di Calcio sono stati acquistati da Mediaset per una cifra che si aggira attorno ai 78 milioni di euro come emerge dalle prime indiscrezioni. Oggi si è svolta la presentazione del pacchetto con la presenza del Presidente Piersilvio Berlusconi che ha spiegato ulteriori dettagli su quello che vedremo la prossima estate sulle reti del Biscione. Per la prima volta nella storia Tutte le 64 partite saranno trasmesse in diretta tv e ...

Mondiali 2018 su Mediaset - Piersilvio Berlusconi : «Abbiamo superato la Rai». Orfeo replica : Piersilvio Berlusconi “Nel fare servizio per il pubblico, questa volta Mediaset supera il servizio pubblico vero e proprio“. Ora che il Biscione si è aggiudicato i diritti tv per i Mondiali di Russia 2018, Piersilvio Berlusconi può segnare a porta vuota. La concorrenza, del resto, è stata già dribblata (ciò nonostante, la replica del DG Rai Orfeo non si è fatta attendere). L’AD del gruppo di Cologno non ha nascosto la propria ...

Mondiali 2018 in chiaro su Mediaset - Pier Silvio Berlusconi esulta : ...servizio per il pubblico questa volta Mediaset supera il servizio pubblico vero e proprio".Berlusconi ha sottolineato che "per la prima volta in assoluto" tutte le 64 partite della Coppa del Mondo ...

Mondiali 2018 in chiaro su Mediaset - Pier Silvio Berlusconi esulta : Milano, 22 dic. (askanews) Una notizia 'importante e bellissima per il nostro pubblico'. Con queste parole l'Ad e vice presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha introdotto la conferenza stampa ...

Dal Mundialito ai Mondiali - Mediaset anticipa la sua offerta editoriale per Russia 2018 : Tutte le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana: Mediaset offrirà ai suoi telespettatori gratuitamente e in esclusiva l’evento sportivo più importante del 2018. E oltre che in Italia, “Russia 2018” sarà visibile in diretta anche sulle reti spagnole del Gruppo Mediaset, primo e unico polo televisivo europeo di tv in chiaro. Le squadre ...

Mondiali 2018 - Mediaset presenta il palinsesto : i dettagli : ... infine, per gli abbonati Premium che oltre all'altissima tecnologia 4K , potranno vedere con Diretta Premium i match in contemporanea e usufruire, via App, dei contenuti in streaming. Per questo ...

Mondiali 2018 - in chiaro su Mediaset : L’assenza della nazionale italiana di calcio dal Mondiale 2018 che si disputa in Russia non ha fatto venire meno l’interesse dei veri sportivi che attendevano di sapere come sarebbero riusciti a vedere le partite nel tradizionale appuntamento che si ripete ogni quattro anni: ebbene è stata Mediaset a comprare i diritti per la Coppa del Mondo del prossimo anno sia per l’Italia e per la Spagna. Tutte le 64 partite della Coppa del ...

Mondiali 2018 su Mediaset - Pier Silvio Berlusconi : “Mi piacerebbe coinvolgere Totti” : In casa Mediaset si respira grande fermento dopo l’acquisizione dei Mondiali 2018, che per la prima volta saranno trasmessi integralmente e gratuitamente dall’emittente di Cologno Monzese. Un evento senza precedenti, che non può che rendere orgoglioso PierSilvio Berlusconi. Il dirigente in conferenza stampa ha così espresso tutta la sua soddisfazione: “Il mio motto è: dal […] L'articolo Mondiali 2018 su Mediaset, Pier ...

Mediaset si aggiudica i Mondiali 2018. Broker bullish sul titolo : La società del Biscione trasmetterà in chiaro tutte le 64 partite della Coppa del Mondo Fifa 2018, visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana. Le stesse saranno trasmette in diretta ...

Beffata la Rai : i Mondiali di calcio di Russia 2018 in chiaro su Mediaset : E così tutte le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana. Beffata la Rai, la cui ofefrta è rimasta sotto quella della tv di Pier ...

Mondiali Russia 2018 esclusiva Mediaset/ Tutte le 64 partite in diretta e in chiaro su Canale5 - Rete4 - Italia1 : Mondiali 2018 Russia, esclusiva su Mediaset: in chiaro e in diretta Tutte le 64 partite fino alla finale. Rai e Sky si "consolano" con la prossima Champions League, l'annuncio(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 19:20:00 GMT)

Tutte le 64 partite dei Mondiali Russia 2018 in esclusiva e in chiaro sulle reti Mediaset : Tutte le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana. Mediaset offrirà ai suoi telespettatori gratuitamente e in esclusiva l’evento sportivo più importante del 2018. Oltre che in Italia, “Russia 2018” sarà visibile in diretta anche sulle reti spagnole del Gruppo Mediaset, primo e unico polo televisivo europeo d...