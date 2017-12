Miracolo in via delle Pinete | regalo di Natale per gli inquilini delle roulotte

Melegatti - piccolo 'Miracolo' di Natale : i clienti vogliono i panettoni - rinviata la cassa integrazione : L'hanno già ribattezzato "il miracolo di Natale". Perchè la cassa integrazione della Melegatti, nota azienda produttrice degli omonimi panettoni, è stata per lo meno rinviata. La marcia indietro ...

Melegatti - piccolo "Miracolo" di Natale : i clienti vogliono i panettoni - rinviata la cassa integrazione : L'hanno già ribattezzato "il miracolo di Natale". Perchè la cassa integrazione della Melegatti, nota azienda produttrice degli omonimi panettoni, è stata per lo meno rinviata. La marcia indietro infatti sulla cassa integrazioneè stata decisa dopo una riunione dei commissari, l'avvocato Bruno Piazzola e il commercialista Lorenzo Miollo. La richiesta dei consumatori per i panettoni (gli ultimi erano previsti per il 12 ...

Bimbo di 6 anni precipita dalla seggiovia/ Torgnon - volo di 4 metri : è grave - ma vivo per Miracolo : Torgnon, Bimbo di 6 anni precipita dalla seggiovia: volo di 4 metri, è grave ma vivo per miracolo. Le ultime notizie sull'incidente avvenuto in Valle d'Aosta nel giorno dell'Immacolata(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 15:43:00 GMT)

Bari - lanciano sassi dal cavalcavia e si fotografano - automobilista salvo per Miracolo. Arrestato un 18enne : Avrebbero lanciato sassi da un cavalcavia, a Bari, danneggiando il parabrezza di una vettura in transito: per questa ragione i carabinieri hanno Arrestato, in flagranza di reato, un giovane di 18 anni,...

Schumacher invia segnali - la famiglia spera in un Miracolo : Il 7 volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, dopo il terribile incidente avvenuto sulle piste da sci delle Alpi francesi nel 2013, è rimasto avvolto in un alone di riservatezza circa le sue condizioni che, da subito, sono apparse gravissime. Il grave colpo alla testa provocato da una accidentale caduta ha provocato una serie di coaguli nel suo cervello, in parte rimossi, che hanno impedito al campione di camminare e di parlare. ...

#SalviamoElisa/ Bimba di 3 anni affetta da leucemia infantile - le restano 50 giorni : il piccolo "Miracolo" : Nelle ultime ore anche il mondo dello spettacolo si è mobilitato per cercare un donatore di midollo osseo compatibile per la piccola Elisa, la Bimba di Pordenone affetta da leucemia(Pubblicato il Fri, 27 Oct 2017 08:42:00 GMT)