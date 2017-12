Milano - tentano di rapire la figlia che vuole farsi suora. Arrestati padre e fratello : Il padre e il fratello di una donna di Avellino sono stati Arrestati a Milano con l'accusa di aver sequestrato la loro parente per impedirle di farsi suora.Gli agenti della volante del Commissariato Comasina sono intervenuti in via Pantaleo a Milano dopo la segnalazione al 113 di un'aggressione. I due uomini, C.D.P., 59 anni e N.D.P., 28 anni, infatti, due giorni fa, hanno tentato di caricare con forza nella loro auto la giovane, per ...

Milano - 25enne vuole farsi suora : padre e fratello cercano di rapirla. Arrestati : Hanno provato a caricarla forzatamente in auto per trasferirla nel paese d’origine, in provincia di Avellino, perché lei voleva farsi suora. A cercare di rapire la 25enne sono stati il padre e il fratello, Arrestati il 22 dicembre a Milano per sequestro di persona. Gli agenti della volante del Commissariato Comasina sono intervenuti, a seguito di segnalazioni giunte al 113, in via Pantaleo a Milano, quando i due uomini, di 59 e 28 anni, hanno ...

Milano - tentano di rapire la figlia che vuole farsi suora : arrestati padre e figlio : Le hanno somministrato un sonnifero e tentato di farla salire in auto per portarla ad Avellino. Ma la ragazza è riuscita a divincolarsi e ad attirare...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia - Eurolega 2018 in DIRETTA : l’Olimpia vuole ritrovare la vittoria. Serve una scossa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia, 13esima giornata dell’Eurolega 2017-2018. Serve una scossa all’Armani Exchange, a secco di vittorie da quattro turni. La squadra di Simone Pianigiani è reduce da quattro sconfitte consecutive e giace sul fondo della classifica con sole 3 vittorie in 12 partite. Troppo poco per una Milano che punta ai playoff. Il mese di dicembre può essere decisivo in questo senso: ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : al Forum arriva il Baskonia e l’Olimpia Milano vuole ritrovare la vittoria : Si avvicina il Natale, ma sarà una settimana assolutamente non di vacanza per l’Olimpia Milano. La squadra si coach Simone Pianigiani sarà infatti impegnata nel terzo doppio turno stagionale dell’Eurolega. Questa sera la sfida casalinga al Baskonia e poi venerdì la trasferta contro l’Unicaja Malaga. Una tre giorni assolutamente decisiva per le ambizioni future della formazione milanese, che attualmente è relegata ...

Ufficiale - c'è l'offerta e l'Inter vuole portare il giocatore a Milano Video : Quella che era solo una voce di mercato si sta concretizzando. I nerazzurri hanno fatto una vera e propria proposta economica per Barella del Cagliari, mediano giovanissimo che ha stregato l'#Inter e non solo in questa stagione. Il ragazzo potrebbe andare a rinfoltire il centrocampo milanese, ma per vederlo con la maglia nerazzurra addosso i tifosi dovranno con ogni probabilita' pazientare sino a giugno. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky ...

Ecco il sogno nerazzurro : costa 50 milioni - l'Inter vuole portarlo a Milano Video : Le ottime prestazioni in campionato non frenano di certo le voci relative al #Calciomercato nerazzurro. La dirigenza è continuamente al lavoro per garantire nuovi arrivi di qualita' all'allenatore del momento: Luciano Spalletti. L'ex Roma ha parlato di recente di quattro/cinque rinforzi [Video]necessari alla sua #Inter per mantenere questi livelli, e Piero Ausilio e Walter Sabatini sono gia' al lavoro per garantire arrivi di qualita' senza ...

LIVE Milano-Khimki Mosca - Eurolega 2017-2018 in DIRETTA : l’Olimpia vuole tornare alla vittoria al Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Khimki Mosca, match valevole per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2017-2018. Una sfida assolutamente fondamentale per la squadra di Simone Pianigiani, che deve assolutamente vincere per sperare ancora di raggiungere un piazzamento playoff. Milano è reduce in campo europeo da due sconfitte arrivate solo nei secondi finali contro Olympiacos ed Efes Pilsen. Due ko che ...

Milano - bodybuilder staccò il lobo dell’orecchio a un tassista : ora vuole risarcirlo : Antonio Bini vuole risarcire Pier Federico Bossi, il tassista a cui ha quasi staccato il lobo di un orecchio con un morso lo scorso 28 novembre. Il 29enne bodybuilder si trova ora agli arresti domiciliari e questa mattina era in aula per il processo a suo carico con l’accusa di lesioni aggravate dai futili motivi. Il giudice dell’undicesima sezione penale di Milano, Carlo Cotta, ha quindi rinviato l’udienza al prossimo 11 dicembre, ...

