Il cinema di Kathryn Bigelow al Cinema Spazio Oberdan dall'8 al 24 gennaio 2018 a Milano : In programma anche Zero Dark Thirty (2012), che ottenne invece cinque nomination, e l'ultimo film Detroit (2017), cronaca delle proteste degli afroamericani nella Detroit del 1967 e della violenta ...

Carlo Cracco e Rosa Fanti si sposano / Nozze nel 2018 : dal funerale in tv alle nozze a Milano : Carlo Cracco e Rosa Fanti si sposeranno nel 2018! L’atto è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano, ancora da definire data e dettagli.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:37:00 GMT)

Smog Milano : a Natale scattano le misure di primo livello - dal 26 stop ai diesel euro 4 : “Con i dati Arpa di ieri siamo a 4 giorni consecutivi di superamento dei limiti di Pm10 e anche l’NOx è alto. Lunedì probabilmente scatteranno le misure di primo livello con blocco euro 3 e euro 4 diesel in città a partire dal 26 dicembre“: lo rende noto l’assessore alla Mobilità di Milano Marco Granelli sulla sua pagina Facebook. L'articolo Smog Milano: a Natale scattano le misure di primo livello, dal 26 stop ai diesel ...

Milano - atti vandalici e scritte fasciste al liceo Parini : Tre aule vandalizzate, computer danneggiati e vocabolari rovinati. E svastiche disegnate vicino alla scritta "Dux Nobis" sulle scrivanie. Il preside anticipa...

DIRETTA / Unicaja Malaga Olimpia Milano (74-71) streaming video e tv : Brutta sconfitta subita dall'Olimpia : DIRETTA Unicaja Malaga Olimpia Milano streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per l'Eurolega, 14^ giornata (oggi 22 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 22:39:00 GMT)

Milano : Caritas Ambrosiana accoglie 6 migranti dalla Libia : Milano, 22 dic. (askanews) Sono atterrati all'aeroporto militare di Pratica di Mare i profughi beneficiari del Corridoio umanitario aperto con la Libia in virtù di un accordo con il Ministero dell'...

Milano in calo insieme all'Europa. Madrid penalizzata dal voto in Catalogna : (Teleborsa) - Si chiude una giornata in retromarcia per Piazza Affari e gli altri listini europei con la Borsa di Madrid che è stata la peggiore dopo la vittoria dei separatisti in Spagna. Gli ...

Città metropolitana Milano investe 2 - 5 mln per sicurezza stradale : Milano, 22 dic. (askanews) La Città metropolitana di Milano ha deliberato la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione dei guardrail sulle strade di propria ...

INCIDENTE STRADALE/ A4 - Milano Certosa : maxi schianto - un morto e 8 km di traffico (oggi 22 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 22 dicembre 2017: A4, Milano Certosa, maxi schianto tra due auto con un morto e 8 km di coda. Roma Villa Spada, auto sui binari dopo frontale(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:50:00 GMT)

Alis - finalmente a Milano dal 23 al 31 dicembre : Il pubblico di Milano vedrà numeri aerei e a terra che hanno emozionato ovunque e che li hanno resi famosi nel mondo. Dal 23 al 31 dicembre si esibiranno per emozionare, sorprendere, divertire e far ...

Milano : dal 28 dicembre autovelox in via dei Missaglia e via Parri : Milano, 19 dic. (AdnKronos) - Saranno attivati giovedì 28 dicembre a Milano gli autovelox in via dei Missaglia, dove il limite di velocità già esistente è di 50 chilometri orari, e via Parri, con il limite a 70 chilometri orari, entrambi in direzione centro. Sulle due strade, si spiega dal Comune di

FRANCESCA BARRA IN OSPEDALE/ 'Io e mio figlio abbiamo l'epatite A' : poi lancia l'allarme - 'epidemia a Milano' : FRANCESCA BARRA in OSPEDALE: la giornalista e il figlio hanno contratto l'epatite A e ora sono ricoverati. Su Instragram la foto in corsia, poi l'alla

FRANCESCA BARRA IN OSPEDALE/ "Io e mio figlio abbiamo l'epatite A" : poi lancia l'allarme - "epidemia a Milano" : FRANCESCA BARRA in OSPEDALE: la giornalista e il figlio hanno contratto l'epatite A e ora sono ricoverati. Su Instragram la foto in corsia, poi l'allarme:"a Milano c'è un'epidemia"(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 15:53:00 GMT)