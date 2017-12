Milan - così è proprio un disastro. Ora rischia pure Gattuso : Il mondo non è finito, c'è ancora un altro giorno. Un'altra notte. È dura, ma non impossibile. Una grande partita e una foto in spogliatoio tutti insieme dopo la partita: ci manca tutto questo e lo ...

Retroscena Milan - situazione drammatica : Bonucci “conta” più di Gattuso e Mirabelli - la decisione sul ritiro è ridicola - ecco cosa servirebbe ai rossoneri : Il Milan è alla deriva ed anche le decisioni della società adesso fanno riflettere. Lascia quantomeno perplessi la scelta di sospendere il ritiro della squadra dopo una sola settimana che ha portato ad un flop clamoroso, ed il 27 si torna in campo per il derby. Solitamente i ritiri vengono interrotti per una reazione positiva delle squadre e prolungati nel caso in cui tale reazione non arrivi. In questa occasione però è stato fatto il contrario. ...

VIDEO/ Milan Atalanta (0-2) - Gattuso : non mi dimetto. Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : VIDEO Milan Atalanta (0-2): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A a San Siro(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 09:56:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Dimissioni? Non sono io il problema' : MilanO - Una sconfitta che forse non si aspettava. Eppure il Milan è caduto in casa anche con l'Atalanta, nonostante i buoni propositi del ritiro. A fine match Gattuso è deluso, ma guai a parlargli di ...

Milan e Inter - crisi di Natale. Ecco i problemi di Gattuso e Spalletti : Inter e Milan in crisi prima di Natale. Non le stesse difficoltà e nemmeno la stessa classifica , ma le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta confermano il momento difficile di Spalletti e Gattuso con ...

Milan - Mirabelli si prende le responsabilità : poi parla di mercato e della posizione di Gattuso : Brutta sconfitta per il Milan contro l’Atalanta, situazione sempre più difficile per i rossoneri. Ecco l’analisi di Mirabelli ai microfoni di Sky Sport. Su gennaio e il mercato: “Oggi non pensiamo a gennaio per il mercato, vorremmo arrivare a gennaio con qualche vittoria. Abbiamo già chiesto scusa ai tifosi domenica scorsa, lo facciamo ancora. Sapevamo che questo progetto era lungo e tortuoso, forse ci aspettavamo qualche ...