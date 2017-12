Milan - l’analisi del club dopo la sconfitta contro l’Atalanta : ecco i motivi della debacle : Periodo difficilissimo in casa Milan, i rossoneri sono reduci dal ko contro l’Atalanta. ecco l’analisi sul sito ufficiale del club che spiega il momento della squadra: “Il club conosce, intuisce e fa sue tutte le amarezze dei tifosi rossoneri. Non a caso non mancano le assunzioni di responsabilità e non a caso si prova a far di tutto, dopo ogni sconfitta, per invertire la rotta. dopo lo 0-2 con l’Atalanta non ci resta che ...

Milan - Gattuso rischia dopo un mese : derby e Fiorentina decisive : Milan, Gattuso rischia dopo un mese: derby e Fiorentina decisive Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Gattuso rischia dopo UN mese – Ancora una sconfitta per il Milan. Una stagione che sta prendendo una bruttissima piega, quella dei rossoneri. Ieri la squadra di Gattuso ha perso 2-0 in casa contro l’Atalanta, compromettendo di fatto anche una ...

Milan - confronto tra Gattuso e la dirigenza dopo la sconfitta contro l'Atalanta : Non conosce fine il momento negativo del Milan. I rossoneri incappano in un'altra sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella rimediata a Verona. A San Siro passano i ragazzi di Gasperini, con i gol ...

DIRETTA / Unicaja Malaga Olimpia Milano (20-20) streaming video e tv : L'Olimpia reagisce dopo un pessimo avvio : DIRETTA Unicaja Malaga Olimpia Milano streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket per l'Eurolega, 14^ giornata (oggi 22 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 20:53:00 GMT)

Svolta Milan - arriva la decisione sul caso Donnarumma dopo il contatto Raiola-Fassone : tutti i dettagli : 1/13 LaPresse/Spada ...

Milan - Gattuso furioso : il clamoroso retroscena dopo la sconfitta contro il Verona - lo sfogo con i calciatori : Clamorosa debacle da parte del Milan, la squadra rossonera è uscita con le ossa rotte dalla gara di campionato contro l’Hellas Verona, la stagione ormai è sempre più deludente. La decisione della società è stata quella del ritiro per 6 giorni e l’annullamento della cena di Natale. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ quello più arrabbiato per la situazione che si è venuta a creare è sicuramente ...

Milan - duro provvedimento dopo la debacle contro il Verona : come reagirà la squadra? : Altra pesante sconfitta per il Milan, la squadra rossonera è reduce dalla pesantissima sconfitta in campionato contro il Verona, si è raggiunto forse il punto più basso negli ultimi anni al cospetto di una squadra che occupava la penultima posizione in campionato, altra figuraccia dopo il pareggio contro il Benevento che è arrivato nei minuti finali con il gol di testa del portiere Brignoli. dopo l’ultima debacle è arrivato un duro ...

Caso Donnarumma - la quiete dopo la tempesta? Due indizi incoraggianti per il Milan : Il Milan sta continuando a collezionare figuracce. Con il Verona è arrivato un altro pesante ko, la fotografia di una stagione iniziata sotto i migliori auspici tra grande entusiasmo ma che sta si sta rivelando fallimentare. L’unica nota positiva del pomeriggio nero del ‘Bentegodi’ riguarda Donnarumma, finito al centro di un nuovo Caso negli ultimi giorni per alcune esternazioni del suo agente Raiola. Attorno al portiere ...

Milan - tutti gli sfottò del web dopo il tracollo con l'Hellas Verona : Gattuso e Bonucci nel mirino : Il 3-0 subito dal Milan a Verona contro l'Hellas , per certo, è il momento più basso raggiunto dai rossoneri questa stagione. Forse, uno dei più bassi negli ultimi 20 anni. E non a caso, il web si è ...

Verona-Milan 3-0 - Gattuso dopo la sconfitta : 'Niente scuse - una figuraccia' : Notizie sul tema Verona-Milan 3-0: Caracciolo, Kean e Bessa affondano i rossoneri (Video Gol) Dove vedere Verona-Milan: diretta tv e streaming live, Serie A oggi 17 dicembre 2017 Mercato Milan, ...

Milano - dopo la falsa partenza apre il multisala Anteo a Citylife : La commissione vigilanza due settimane fa non aveva dato l'ok all'apertura. Sette sale, tutte con proiettori 4k di ultima generazione, audio Dolby, e poltrone...

Milano - dopo la falsa partenza apre il multisala Anteo a CityLife : dopo lo stop della commissione vigilanza che non aveva dato l'ok all'apertura. Sette sale, tutte con proiettori 4k di ultima generazione, audio Dolby, e...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2018 : Carolina Kostner incanta Milano - Cappellini-Lanotte primi dopo la short dance : Lo stadio del ghiaccio Agorà a Milano sta ospitando in questi giorni I Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pattinaggio artistico Archiviate le gare della categoria junior, nel pomeriggio si è svolto lo short program dell’individuale maschile e delle coppie d’artistico. La lunga giornata è proseguita con la specialità della danza: la coppia formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte è in prima posizione superando quota 80 punti ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Milano 2018 : Matteo Rizzo e Marchei-Hotarek al comando dopo lo short program : Lo stadio del ghiaccio Agorà di Milano sta ospitando in questi giorni i Campionati Italiani di Pattinaggio artistico Junior e Senior 2018, organizzati da FISG Eventi. La terza giornata di gare, dopo gli ultimi verdetti riguardanti la categoria Junior, è proseguita con lo short program della categoria Senior individuale maschile, in cui non sono mancate le emozioni previste alla vigilia della competizione. Matteo Rizzo (Icelab) ha conquistato la ...