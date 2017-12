Migranti - Papa : "Anche Giuseppe e Maria si videro obbligati a partire per sopravvivere" : Il richiamo del Papa durante l'omelia della messa della notte di Natale: "E' Gesù che dà a tutti noi il documento di cittadinanza. In Giuseppe e Maria vediamo le orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene ma che sono obbligate a separarsi dai loro cari, sono espulsi dalla loro terra"

La Messa di Natale di Papa Francesco : "Giuseppe e Maria in fuga - come i Migranti di oggi" : Questa la riflessione del Papa nella Messa della notte di Natale, celebrata nella Basilica di San Pietro con centinaia tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Per la quinta veglia natalizia del suo pontificato, Francesco ha insistito sulla situazione di quanti sono costretti a "lasciare la loro terra e mettersi in cammino", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a ...

Messa di Natale - accuse al Papa per i Migranti : 'E' ossessionato' e 'populista' : Solo e sempre politica! Gli hanno ordinato di martellare su questo punto e lui da cinque anni bombarda quotidianamente,.Oltretutto colpisce l'ignoranza. Qualcuno gli spieghi che Giuseppe stava ...

Messa di Natale - accuse al Papa per i Migranti : 'E' ossessionato' e 'populista' Video : Ormai anche la notte di Natale [Video]è diventata l'occasione di polemiche di natura politica. In particolare la Messa di #Papa Francesco, andata in onda in diretta su Raiuno nella serata del 24 dicembre, sta facendo discutere sul web per alcune parole dette dal Pontefice durante l'omelia riguardo ai migranti. Con dure accuse verso Bergoglio provenienti da ambienti conservatori. Cosa ha detto Papa Francesco durante l'omelia della Messa di ...

La messa di Natale del Papa : «Maria e Giuseppe in fuga come i Migranti di oggi» : »Il Pontefice torna sul parallelismo tra la condizione di Gesù Bambino e quella di chi fugge dalla propria terra: «serve una nuova immaginazione sociale per accogliere i migranti»

Papa Francesco - vigilia di Natale per i Migranti. "E' Gesù a darci la cittadinanza" : Roma, 24 dicembre 2017 - E' Gesù "a darci il diritto di cittadinanza". Risuonano forti le parole di Papa Francesco nella notte di Natale . Un'omelia dal sapore politico perché pronunciata nei giorni ...

Papa : serve nuova immaginazione sociale per accogliere Migranti - : Nella mesa della notte di Natale, Francesco ha rinnovato il suo appello alla solidarietà sociale e in particolare all'accoglienza dei migranti

Migranti - Papa : Giuseppe e Maria fuggirono per sopravvivere ad Erode : "Maria e Giuseppe si videro obbligati a partire". Questo il duro monito del Papa durante l'omelia della messa della notte di Natale . "Nei passi di Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi. Vediamo ...

Papa Francesco dice che l'Europa è fatta da popoli Migranti : Roma, 18 dic. (askanews) Quello dei rifugiati 'oggi è un problema di particolare rilevanza' ma riguarda la storia dell'uomo: 'L'uomo è un migrante. l'Europa, oggi, è costituita da migranti che per ...

Papa Francesco : "Anche gli europei hanno radici Migranti" : "Ogni straniero che bussa alla nostra porta è un'occasione di incontro con Gesù Cristo". Lo dice Papa Francesco in un tweet, nella Giornata internazionale del migrante. Il tema dell'...