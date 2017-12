: Mi diverto a presentare il Festival per un compenso di quattrocentomila euro - ChiaraBezzo : Mi diverto a presentare il Festival per un compenso di quattrocentomila euro -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 26 dicembre 2017) Finalmente è stato reso ufficiale il nome della signora della tv che condurrà la 68esimaedizione deldi Sanremo con Claudio Baglioni. Tanto per cambiare sarà la bella Michelle Hunziker, non nuova a questa esperienza, considerato che nel 2007 aveva condotto assieme a Pippo Baudo la Kermesse canora. Sicuramente la soubrette all' apice della sua carriera artistica ha un enorme seguito di pubblico, soprattutto grazie a Striscia La Notizia che da anni la vede al timone con Ezio Greggio. La reginetta bionda per cinque serate accanto a Claudio Baglioni riceverà undi. La signora Hunziker si è accontentata, considerato che aveva chiesto mezzo milione di. Ricordiamo che nel 2007 la showgirl aveva ottenuto un corrispettivo di un milione di. L'anno scorso invece la conduttrice Maria De Filippi aveva devoluto insieme al presentatore Carlo Conti il ...