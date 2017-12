Meteo Italia | nuova perturbazione in arrivo

Previsioni Meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

Meteo Italia LIVE : dopo il Solstizio d’Inverno temperature in forte aumento - arriva il caldo dopo il gelo! Sulle Alpi +10°C a 2.150 metri di quota!!! : temperature in aumento in tutt’Italia in queste ore: dopo dieci giorni di gelo intenso, la colonnina di mercurio risale verso la norma del periodo. In pianura Padana, e precisamente nel Piemonte centro/meridionale tra Cuneo e Torino, dove fino a ieri per sette mattine consecutive la temperatura minima aveva raggiunto i -14°C a Villanova Solaro, stamattina la temperatura s’è fermata a -7°C. Un valore comunque molto basso: in tutta la ...

Allerta Meteo - la “Tempesta del Solstizio d’Inverno” flagella Libia e Grecia. Altre 24 ore di maltempo anche al Sud Italia : 1/21 ...

Previsioni Meteo Italia per Natale e Capodanno : arriva la conferma degli esperti : Dopo giorni di intenso freddo, l'alta pressione renderà più tiepide le festività natalizie nel Bel Paese. Dal 23 dicembre le temperature saranno decisamente in risalita, dopo aver toccato valori inferiori allo zero in diverse località Italiane. Il weekend sarà all'insegna del bel tempo con temperature decisamente gradevoli rispetto agli ultimi giorni. Il top sarà raggiunto il giorno della vigilia di Natale, quando in alcune città si ...

Allerta Meteo - il Solstizio d’Inverno innesca un violento ciclone Mediterraneo in Libia : forti venti tra Sud Italia e Grecia [MAPPE] : 1/22 ...

Previsioni Meteo Natale - definitivo ribaltone : sole e clima mite in tutt’Italia grazie all’Anticiclone delle Azzorre : 1/22 ...

Previsioni Meteo - Italia nella morsa artica. Quanto durerà il gelo : Roma, 19 dicembre 2017 - Il freddo artico ha le ore contate. Secondo le Previsioni meteo , dopo il crollo termico che ha caratterizzato il weekend e l'inizio di questa settimana (con anche qualche ...

Previsioni Meteo - verso Natale all’insegna del GELO : sempre più freddo sull’Italia - non mancherà la NEVE al Centro/Sud : 1/29 ...

Previsioni Meteo - ondata di FREDDO in intensificazione sull’Italia : temperature in picchiata e GELATE diffuse : 1/17 ...

