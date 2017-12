Meteo | da Santo Stefano ritorna il maltempo

Meteo Emilia-Romagna : bel tempo a Natale - nuvoloso a Santo Stefano : A Natale bel tempo, nuvole a Santo Stefano: lo rileva il bollettino Meteo dell’Arpa Emilia Romagna. Oggi, 25 dicembre, tendenza ad aumento della copertura nuvolosa con deboli ed irregolari precipitazioni sulle aree di crinale centro-occidentali dalle ore pomeridiane che potranno assumere carattere nevoso a quote superiori i 1500 metri nelle ore notturne. Temperature: massime tra 5 e 10 gradi. Venti: deboli variabili sulla pianura; deboli ...

Meteo - burrasca in arrivo : le previsioni per Natale e Santo Stefano. E verso Capodanno ecco cosa accadrà : Il Meteo non concende sconti nemmeno sotto le feste: maltempo in arrivo. Dopo questo periodo caratterizzato dall'alta pressione, il tempo comincerà a cambiare tra Natale e Santo...

Meteo di Natale e Santo Stefano - progressivo peggioramento e pioggia in arrivo : ecco le previsioni : A poche ore dal Natale, è previsto un cambiamento delle condizioni Meteo. pioggia in arrivo? ecco le previsioni. Come riporta il sito ilMeteo.it, dopo un periodo di bel tempo grazie all'Anticiclone ...

Meteo di Natale e Santo Stefano - progressivo peggioramento e pioggia in arrivo : ecco le previsioni : A poche ore dal Natale, è previsto un cambiamento delle condizioni Meteo. pioggia in arrivo? ecco le previsioni. Come riporta il sito ilMeteo.it, dopo un periodo di bel tempo grazie...

Previsioni Meteo - a Santo Stefano cambia il tempo : Roma, 23 dicembre 2017 - Non durerà a lungo il regalo di Natale che ha portato sole e caldo su tutta la penisola. Giusto il tempo di godersi la festa e si ripiomba, dicono le Previsioni meteo , in una ...

Previsioni Meteo - Natale di sole e caldo fino a +20°C. Poi nuovo peggioramento da Santo Stefano : 1/11 ...

Meteo - arriva l'anticiclone di Natale : da Santo Stefano pioggia e neve : Sarà un "dolce" Natale dal punto di vista Meteorologico: solo dalla sera del 25 dicembre i primi segnali di maltempo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni. Meteo Natale “Il tempo...

Meteo - Natale e Santo Stefano : alta pressione in declino : Roma, 21 dic. (askanews) Giorno del solstizio d'Inverno e la pressione aumenta su tutte le regioni e lo farà almeno fino alla vigilia di Natale, poi inizierà gradualmente a diminuire. Il team del sito ...