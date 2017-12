Messi | per il Guardian è il giocatore dell' anno

Ai vertici dell'antimafia un condannato per la "macelleria Messicana" alla scuola Diaz : Gilberto Caldarozzi, 3 anni e 8 mesi per i falsi del G8, è il numero 2 della Dia. Per i giudici ha "gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo...

Legge 104 - come fruire dei perMessi a ore : Non tutti forse sanno che i permessi per la Legge 104 possono essere fruiti anche a ore. A spiegare come usufruirne in modo frazionato è il portale di informazione giuridica Studio Cataldi che precisa ...

Sanità - in Alto Adige contratti d'opera amMessi fino a fine 2019 : Roma, 23 dic. (askanews) L'Azienda sanitaria provinciale di Bolzano potrà stipulare contratti d'opera con personale del ruolo professionale e con operatori sanitari sin tratta in primis di medici per ...

Messaggi erotici manoMessi : chiesta l'archiviazione per il sindaco Palazzi : La procura di Mantova ha chiesto l'archiviazione per il caso dei Messaggini pornografici che nei giorni scorsi ha travolto il sindaco Mattia Palazzi. Messaggi che fino a qualche giorno fa sembravano non lasciare alcuna ombra di dubbio. "Staresti bene messa a novanta, sei una birichina". E poi: "Domani sera non mi dirai di no, troppe volte me lo hai detto". E ancora: "Credo che tu stia proprio ...

Scoperto sistema di faglie profonde tra l’Etna e Messina : “Stanno allontanando la Sicilia dall’Italia - possono innescare terremoti ed eruzioni” : Un sistema di spaccature profonde sta separando la Sicilia dal resto dell’Italia nella regione compresa tra lo stretto di Messina e l’Etna. Lungo queste strutture geologiche risale materiale del mantello che formava il basamento dell’oceano mesozoico, chiamato Tetide, da una profondità di circa 15-20 chilometri. Si tratta di una vera e propria finestra sotto il fondale del Mar Ionio, che consente di osservare da vicino blocchi dell’antico ...

Pensionato ucciso nel Messinese - arrestato un operaio - : Il presunto assassino è un 64enne che, lo scorso primo ottobre, avrebbe ucciso la vittima con tre colpi di fucile sparati alla testa

Messina : omicidio Lo Turco - Carabinieri arrestano operaio : Palermo, 22 dic. (AdnKronos) - Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, guidati dal colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica

Bancari - sofferenze e business Le versioni di Mustier e Messina Stessi profitti alla fine per i due big : Intesa Sanpaolo e Unicredit, i due colossi del settore Bancario italiano, hanno molti punti in comune e problemi per certi versi analoghi, a partire dall’esigenza di elevare la redditività. Ma le strategie seguite dai due capi azienda, Jean Pierre Mustier e Carlo Messina, restano profondamente diverse. Unicredit ha ceduto alcuni “gioielli di famiglia” e chiuso un robusto aumento di capitale a inizio anno per accelerare la pulizia di bilancio, ...

Nel 2016 crescono i perMessi per la legge 104 : crescono anche nel 2016 i permessi concessi ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (legge 104/92) e quelli concessi ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con ...

Il cartello Messicano non perdona : crivellato quindicenne Video : Un giovane di Sinaloa #messico, youtuber di successo, è stato assassinato in un bar a Jalisco. Il quindicenne si chiamava Jose Luis Lagunas, conosciuto su You tube come il Pirata di Culiacan. Era diventato ricco e famoso in rete per la pubblicazione di numerosi Video che venivano poi, puntualmente condivisi su #facebook, #Twitter e Instagram. Nei Video il giovane appariva sempre protagonista di stravaganti eccessi o appariva con calciatori e ...

Emilio Isgrò/ Quelle “cancellature” per fare emergere il Vero : “ecco perché ho cancellato I ProMessi Sposi..." : Conosciuto come uno dei padri del linguaggio della "cancellatura", l'artista e scrittore Emilio Isgrò si racconta su "Tracce" e spiega di quella volta che fece scomparire I Promessi Sposi...(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 08:06:00 GMT)

