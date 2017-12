Il Natale nel mondo - da Meghan e Harry ai surfisti di Bondi Beach col cappello di Santa Claus : Dai reali inglesi riuniti nella tenuta di Sandringham alla tradizionale messa di mezzanotte, a chi invece anche il 25 dicembre non rinuncia al costume da bagno, ecco come si celebra nel mondo

Gb : Meghan e Harry a messa di Natale con la famiglia reale : Meghan Markle e il principe Henry hanno preso parte alla tradizionale messa di Natale nel complesso residenziale di campagna di Sandringham, nel Norfolk, insieme alla Royal Family. La coppia è ...

Il cane di Meghan Markle si è rotto le zampe - dramma per la fidanzata del principe Harry : I due cani sono davvero importanti per l'attrice statunitense: in alcune interviste li ha definiti i 'suoi ragazzi' e 'tutto il suo mondo', e sono molte le immagini pubblicate su Instagram dedicate a ...

Primo Natale reale a Sandringham House per la coppia Harry e Meghan : 'Cara vecchia Sandringham, il luogo che amo di più di qualsiasi altra parte del mondo'. Con queste parole, Re Giorgio V, esprimeva il suo amore per la residenza di campagna acquistata nel 1862 dalla Regina Vittoria e da allora ritiro invernale per quattro generazioni della Casa ...

Non solo Harry e Meghan : le foto dei fidanzamenti reali più belli di sempre : Le foto ufficiali diffuse da Kensington Palace in occasione del fidanzamento di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno fatto il giro del mondo in pochi istanti: tre scatti, diffusi via social per festeggiare l’annuncio del 27 novembre scorso, quando la storia tra l’ex principe ribelle e l’attrice è diventata ufficiale, che in termini reali vuol dire anello al dito e data delle nozze fissata. Sarà il 19 maggio, nella ...

L’abito di Meghan Markle nelle foto del fidanzamento con Harry : Meghan Markle, promessa sposa dell’amatissimo Principe Harry, passo dopo passo sembra stia contribuendo a cambiare le rigidissime regole che la Royal Family segue da secoli. Solo due giorni fa, l’ex attrice di Suits è stata invitata al tradizionale pranzo di Natale della Regina Elisabetta, a cui solitamente i consorti dei reali non sono ammessi prima del matrimonio. Un fatto non di poco conto. Ma le novità non finiscono qui, ...

Meghan Markle e il Principe Harry : l’accordo prematrimoniale crea tensione : Il Principe Harry e Meghan Markle firmeranno l’accordo prematrimoniale? Sembra che ci sia un po’ di tensione tra il Principe Harry e Meghan Markle prima del loro matrimonio. Stando alla rivista Life & Style la regina Elisabetta sta facendo molte pressioni sulla coppia per firmare un accordo prematrimoniale. Una fonte ha rivelato che la futura Principessa […] L'articolo Meghan Markle e il Principe Harry: l’accordo ...

Meghan Markle : il regalo di nozze del principe Harry : Il principe Harry sorprenderà Meghan con un meraviglioso regalo di nozze Negli ultimi giorni Il principe Harry e Meghan Markle hanno finalmente svelato la data ufficiale delle loro nozze. I due si sposeranno il prossimo 19 maggio 2018. Intanto si inizia a parlare del meraviglioso regalo che il principe donerà alla sua futura moglie per il giorno più […] L'articolo Meghan Markle: il regalo di nozze del principe Harry proviene da Gossip e Tv.