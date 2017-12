Media | il Pentagono si prepara all' attacco degli zombi

Ufo - cosa succede ora che Pentagono e Media ne hanno parlato : La notizia lanciata pochi giorni fa sulla prima pagina del New York Times, “Real U.F.O.s? Pentagon unit tried to know”, rilanciata da tutti media mondiali televisivi e della carta stampata, sembra aver colto di sorpresa, quanti pensavano che la questione Ufo per le forze armate Usa, fosse finita nel 1970 con la chiusura del Project blue book. Invece adesso si viene a conoscenza dell’esistenza di un progetto, “Advanced aerospace threat ...

Media - Pentagono ammette programma su Ufo : WASHINGTON, 16 DIC - Il Pentagono ha riconosciuto per la prima volta l'esistenza di un programma (non classificato ma noto a pochi) per indagare sugli Ufo. Lo scrivono alcuni Media Usa. Il programma, ...

