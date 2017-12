GOMORRA 4 LA SERIE / Anticipazioni quarta stagione : il saluto di Marco D’Amore : Le Anticipazioni di GOMORRA 4 e il commento dell'ultimo episodio andato in onda ieri sera su Sky Atlantic. Ciro è morto, ecco i primi rumors sulla nuova stagione.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 13:42:00 GMT)

Ciro muore nel finale di Gomorra 3 : la preghiera di Marco D’Amore per l’addio alla serie : Ciro muore nel finale di Gomorra 3 e i fan piangono lacrime amare. Due attori, due fratelli, un tragico epilogo per Genny e Ciro, i due protagonisti di Gomorra che questa sera hanno saputo chiudere una stagione da brividi. Ogni anno la serie Sky riesce a fare meglio di quello precedente e con la morte di Ciro tutto cambia, il presente si trasforma e il futuro si riscrive. Se la morte di Scianel sembra lasciare il tempo che trova, quella di ...

Uomini e Donne news - Soleil innamorata : il gesto d’amore per Marco : Soleil Sorgè felice con Marco Cartasegna di Uomini e Donne L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna durante il suo percorso televisivo ha scelto Federica Benincà. Tra i due le cose non sono andate nel migliore dei modi e Cartasegna si è avvicinato a Soleil, scelta di Luca Onestini. Appena quest’ultimo ha varcato la soglia […] L'articolo Uomini e Donne news, Soleil innamorata: il gesto d’amore per Marco proviene ...

Uomini e Donne gossip - Soleil : dedica d’amore per Marco : Soleil Sorgè e Marco Cartasegna di Uomini e Donne: la dedica dell’ex corteggiatrice Soleil Sorgè e Marco Cartasegna, rispettivamente ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne, stanno insieme da un po’ di tempo. Dopo aver lasciato Luca Onestini, con il quale era uscita dal programma di Maria De Filippi, la Sorgè ha ripreso la conoscenza […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Soleil: dedica d’amore per Marco ...

Intervista a Marco D’Amore di Gomorra 3 (video) - ultima stagione per Ciro? “La morte è l’unica fine” : Marco D'Amore di Gomorra 3 presta il volto ormai da oltre tre anni ad un personaggio in perenne lotta con sé stesso, detto l'Immortale ma in realtà molto più vicino alla morte di quanto sembri. Nella serie ideata da Roberto Saviano e diretta da Claudio Cupellini, l'attore napoletano interpreta uno dei protagonisti più amati, oscuro e posseduto dal male ma indubbiamente affascinante, capace di azioni orribili come l'omicidio di sua moglie, oltre ...

Attori di Gomorra 3 contro le accuse alla serie - Marco D’Amore : “Mi sono rotto - non guardatela” (video) : Ogni nuova stagione della serie porta con sé la riapertura di questo dibattito, ma per gli Attori di Gomorra 3 ormai si tratta di polemiche stantie: la responsabilità di rappresentare un esempio negativo, soprattutto per le giovani generazioni che dei personaggi di Gomorra possono facilmente subire la fascinazione, il cast della serie proprio non la vuole. Se Roberto Saviano continua a ribadire che raccontare il cancro della camorra, anche ...

Marco D’Amore : «La fatica di essere Ciro» : Fullscreen01/05 Giubbotto Brunello Cucinelli, T-shirt American Vintage, jeans Berwich, berretto Blauer02/05 Giubbotto e berretto Blauer,T-shirt Emporio Armani03/05 Giubbotto Brunello Cucinelli, T-shirt American Vintage, jeans Berwich, berretto Blauer04/05 Giubbotto e berretto Blauer,T-shirt Emporio Armani05/05 Giubbotto e berretto Blauer,T-shirt Emporio Armani Che roba, gli attori. Sollevi la maschera dei ruoli in cui li hai catalogati e trovi ...

Gli ospiti della quarta puntata di Celebration con J-Ax - Noemi e Marco Masini : su Rai Uno il 4 novembre “Le canzoni d’amore” : Anche questa sera, ospiti della quarta puntata di Celebration altri nomi della canzone italiana, che si cimenteranno in performance inedite nello show di Rai Uno condotto da Serena Rossi e Neri Marcoré. L'ultima puntata andrà in onda questa sera alle 21:25 e avrà come tema le canzoni d'amore. Gli ospiti della quarta puntata di Celebration che calcheranno il palco dell'Auditorium del Foro Italico sono J-Ax, Noemi, Raf, Marco Masini, Renzo ...

Grande Fratello Vip 2 - Soleil Sorgè e Marco Cartasegna fuga d’amore a Madrid : In Italia tiene ancora banco la loro storia nata clandestinamente ma ormai venuta alla luce del sole, e Soleil Sorgè e Marco Cartasegna che fanno? Decidono di staccare la spina per qualche giorno e volare in Spagna, a Madrid per la precisione. Dopo aver condiviso sui social ricordi di serate milanesi i due piccioncini hanno preso l’aereo per una romantica fuga iberica. Non c’è più motivo di nascondersi per loro e ora è solo tempo di ...

Uomini e Donne - Soleil con la frangia : prima dedica d’amore per Marco : Il nuovo look di Soleil di Uomini e Donne. Primo gesto d’amore per Marco? Non sappiamo con certezza cosa c’è tra l’ex tronista Marco Cartasegna e la sua ex corteggiatrice, poi scelta dal rivale Luca Onestini, Soleil Sorgè. Quello che è certo è che la bella corteggiatrice ha deciso di porre fine alla storia con […] L'articolo Uomini e Donne, Soleil con la frangia: prima dedica d’amore per Marco proviene da Gossip e ...

Claudio Santamaria - Marco D’Amore e Sara Serraiocco “Brutti e cattivi” al cinema : BRUTTI E CATTIVI è una dark comedy con Con: Claudio Santamaria, Marco D’Amore e Sara Serraiocco intelligente, oltraggiosa e bizzarra, che non si pone dubbi sul politically correct. cinema di genere, ma corretto al vetriolo. Il tema, alla base di BRUTTI E CATTIVI, è l’uguaglianza. Tutto il film si muove all’interno della “regola” che ogni essere umano può essere cinico e spietato a prescindere dalle apparenze. Il film parte con ...