Manchester United | Mourinho pensa a Kluivert

Manchester United - si avvicina il primo colpo per gennaio : Mou sbaraglia la concorrenza : Manchester United alle prese con una campagna di rafforzamento che potrebbe essere particolarmente ricca. Data qualche cessione illustre come quelle di Darmian e Mkhitaryan, gli innesti potrebbero essere altrettanto di spessore. Nelle ultime ore infatti si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Justin Kluivert, figlio di Patrick ed attaccante di Ajax, ad un passo dalla squadra di Mourinho. Sarebbe un acquisto di prospettiva, ma utile sin ...

Probabili Formazioni Manchester United-Burnley - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Burnley, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 16.00. Vincere per dimenticare il pareggio arrivato all’ultimo istante al King Power Stadium con il Leicester in dieci, dopo l’espulsione di Amartey, e per non perdere altro terreno del City. E’ questo l’obbiettivo del Manchester United, impegnato nel giorno del Boxing Day a Old Trafford contro il Burnley. I Red ...

Manchester United - sfumato Perisic ora l'obiettivo è Kluivert junior : Dopo avere rinunciato all'idea d'ingaggiare il croato Ivan Perisic dall'Inter, il Manchester United vuol cambiare direzione per rinforzare la squadra e dare ancora un senso alla stagione che, almeno ...

Sfumato Perisic - il Manchester United ora punta su Kluivert jr : ROMA - Dopo avere rinunciato all'idea d'ingaggiare il croato Ivan Perisic dall'Inter, il Manchester United vuol cambiare direzione per rinforzare la squadra e dare ancora un senso alla stagione che, ...

Il Manchester United congela il rinnovo di Mourinho : Gli ultimi non brillantissimi risultati del Manchester United hanno raffreddato la trattativa per il rinnovo del contratto dello Special One. L'articolo Il Manchester United congela il rinnovo di Mourinho è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video Gol Leicester City-Manchester United 2-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 19^ Giornata 23-12-2017 : Risultato Finale Leicester City-Manchester United 2-2, Cronaca e Highlights, Vardy (L), Mata (MU) 2, Maguire (MU), Premier League 19^ Giornata, 23 Dicembre 2017. In svantaggio e in dieci, per l’ingenua espulsione di Amartey, il Leicester trova il pareggio a tempo scaduto con Maguire. Ecco una grande prova di cuore da parte della squadra di Claude Puel, capace di fermare il Manchester United, troppo spavaldo e sicuro di sé e che ...

Manchester United - Pogba dorme e salta l'allenamento : vanno a casa sua per svegliarlo : Otto volte in campo, dieci volte fuori. Non sembra effettivamente un impiego da super star quello di Paul Pogba nella sua seconda stagione nel Manchester United di Mourinho. Ha giocato infatti meno ...

Pogba fa infuriare il Manchester United : il clamoroso episodio che riguarda l’ex Juve : Stagione fino al momento positiva per il Manchester United, la squadra di Mourinho occupa la seconda posizione in Premier League e nelle ultime ore circolano voci sul centrocampista Pogba che avrebbero del clamoroso. Secondo quanto riporta Sportsmail il centrocampista ex Juventus non si è presentato all’allenamento e il Manchester United ha inviato diversi componenti del suo staff ad alzarlo dal letto. Come se non bastasse Pogba non ha ...

Media inglesi : 'Lo staff del Manchester United tira giù dal letto Pogba' : ROMA - Quante volte sarà capitato di non voler andare a scuola e i genitori sono sempre pronti a toglierci le coperte pur di farci alzare. O quante volte non sarà suonata la famigerata sveglia. ...

Probabili Formazioni Leicester City-Manchester United - Premier League 23-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Manchester United, 19^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 20.45: c’è Pogba nei Red Devils dopo tre turni di squalifica. Al King Power Stadium il Leicester di Claude Puel ospiterà il Manchester United nel posticipo della 19esima giornata di Premier League. Incontro delicato che arriva alla fine di una settimana impegnativa per entrambe le Formazioni: le Foxes sono reduci da due ...

Calciomercato Juventus - affari con il Manchester United : offerta dei Red Devils con contropartita : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per il big match valido per la giornata del campionato di Serie A, importante scontro per lo scudetto contro la Roma. Nel frattempo tiene banco anche il mercato, il club bianconero potrebbe subire importanti cambiamenti già dalla prossima finestra con Alex Sandro sempre più vicino all’addio. Sul brasiliano è forte l’interesse del Chelsea di Antonino Conte ma negli ultimi giorni ...

Manchester United : Mourinho vuole Milinkovic : Manchester United: Mourinho vuole Milinkovic Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Manchester United, OBIETTIVO Milinkovic- Nella prossima estate, potrebbe seriamente scatenarsi un’asta stratosferica per Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, infatti, sta catturando l’interesse di tutte le big europee a suon di grandi prestazioni. Anche a Bergamo, ...

Coppa di Lega - clamoroso Bristol : battuto il Manchester United! : TORINO - Bristol City in semifinale di Coppa d'Inghilterra. La squadra che milita in Championship, la Serie B inglese, ha eliminato il Manchester United di Mourinho imponendosi per 2-1. Bryan sblocca ...

Video Gol Bristol City-Manchester United 2-1 : Highlights e Tabellino - Carabao Cup 20-12-2017 : Risultato Finale Bristol City-Manchester United 2-1, Bryan (BC), Ibrahimovic (MUTD), Smith (BC), Cronaca e Video Gol, Carabao Cup 20 Dicembre 2017. Si giocano i Quarti di Finale dell’EFL Cup tra Bristol City e Manchester United all’Ashton Gate Stadium di Bristol. I padroni di casa del Bristol City compiono l’impresa e si aggiudicano il pass per le Semifinali grazie ad un gol nei minuti di recupero di Smith. Gara tutto ...