Malpensa - così Ansett addestra i piloti nel nuovo centro di volo : Manette giù per dare potenza ai motori dopo l’autorizzazione al decollo, dati di volo inseriti, piloti che tengono tutto sotto controllo in cabina mentre la pista inizia a scorrere sempre più veloce sotto l’aereo fino al momento di tirare dolcemente indietro la cloche con la prua che si stacca da terra diretto in alto, verso l’azzurro. Tempo perfetto per tutta la rotta fino all’atterraggio...Dettaglio: una ...