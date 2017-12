Trump ha detto a un gruppo di ricchi che li ha appena fatti diventare più ricchi : Da settimane insisteva che la sua riforma fiscale fosse rivolta alla classe media The post Trump ha detto a un gruppo di ricchi che li ha appena fatti diventare più ricchi appeared first on Il Post.

Ancora Balotelli : 'Tornare all'Inter? Perchè no - l'ho detto ad Ausilio. A Raiola ho chiesto - 'che faccio a gennaio?'' : Dopo l'intervista concessa a Sky Sport anche la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato l'attaccante del Nizza, Mario Balotelli che parlando con Carlo Laudisa ha aperto ad un clamoroso ritorno all'Inter. Intanto con 16 gol in 21 partite ha un ...

Isola dei Famosi 2018 / Anticipazioni e cast : Corrado Tedeschi e Ludovica Di Benedetto concorrenti? : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e cast: arrivano le prime conferme ufficiali sui protagonisti del reality. In Honduras ci saranno anche Bianca atzei e Alessia Mancini(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 21:02:00 GMT)

Banche : cosa ha detto Visco davanti alla Commissione d'inchiesta : In un successivo incontro, ci fu la richiesta di Renzi di parlare di Banche in difficoltà e io risposi che di Banche in difficoltà parlo solo con il ministro dell'Economia'. Visco ha poi negato ogni ...

Cannavacciuolo a Sky Calcio Show : 'Scudetto al Napoli? Ce la giochiamo' : "Non ho problemi a pronunciare la parola scudetto". La prima notizia è che Antonino Cannavacciuolo è un napoletano non scaramantico. La seconda (ma non avevamo dubbi) è che il giudice di Masterchef è ...

Juventus - Allegri : 'A Dybala un pò di panchina fa bene. Crediamo nello scudetto - ma attenti alla Roma' : Intervistato da Premium Sport al termine di Bologna-Juventus, Massimiliano Allegri non si nasconde e sottolinea che la sua squadra, come al solito, punta a vincere tutto. La Juve sembra essersi ...

Recep Tayyip Erdogan ha detto di voler aprire un’ambasciata turca a Gerusalemme Est - chiedendo che venga riconosciuta come capitale della Palestina : Domenica il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che vuole aprire un’ambasciata turca a Gerusalemme Est, chiedendo che venga riconosciuta come capitale della Palestina. Erdogan ha detto: «Se Dio lo vorrà, è vicino il giorno in cui apriremo la nostra ambasciata The post Recep Tayyip Erdogan ha detto di voler aprire un’ambasciata turca a Gerusalemme Est, chiedendo che venga riconosciuta come capitale della Palestina appeared ...

Nadia Toffa racconta il risveglio dopo il malore : 'chi ha detto alla De Filippi che sono stata male...?' : Domani, domenica 17 dicembre in prima serata su Italia 1, a 'Le Iene Show', intervista esclusiva a Nadia Toffa che, dopo il ricovero in ospedale di due settimane fa, parla per la prima volta di quanto ...

L’Inter torna sulla terra - l’Udinese mette in mostra i limiti della squadra : panchina con alternative non all’altezza - innesti sul mercato per cullare il sogno scudetto [FOTO] : 1/15 LaPresse/Spada ...

Prima lo scudetto con il Napoli - poi la chiamata dal Brasile : i sogni di Allan : Vivere per un obiettivo. Allan, centrocampista del Napoli, è uno dei giocatori più in forma della squadra azzurra e a cui Sarri non può fare a meno. La sua capacità di pressing e di riconquistare il pallone in maniera decisa e veloce lo hanno portato ad essere monitorato dallo staff del Ct Tite, selezionatore della […] L'articolo Prima lo scudetto con il Napoli, poi la chiamata dal Brasile: i sogni di Allan proviene da ...

Vero Donnarumma - tu non hai detto nulla ma c’è chi parla a nome tuo : è l’ora di fare “pulizia” per il bene tuo e del Milan : Il Milan non sta attraversando una buona stagione, le premesse della vigilia non sono state mantenute e la qualificazione in Champions League che risultava come l’obiettivo minimo adesso sembra lontanissima. Nonostante qualche risultato positivo l’arrivo di Gattuso non ha portato gli effetti sperati, la squadra continua a non convincere. In più nelle ultime ore il club deve fare i conti con il caso Donnarumma, nei giorni scorsi si è ...

Roma - Schick : “Voglio segnare per puntare allo Scudetto” : Roma, Schick: “Voglio segnare per puntare allo Scudetto” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Schick – “Il compagno con cui ho più legato? Penso con Dzeko, visto che parla ceco. Possiamo parlare la stessa lingua. Ho giocato pochi minuti con lui a Verona e l’ho fatto da esterno, è un po’ diverso rispetto a quando gioco da punta ...

Serie A Roma - Schick : "Obiettivo scudetto. Con Dzeko che coppia" : Roma - Patrick Schick crede nello scudetto della Roma . L'attaccante giallorosso ha parlato a 360 gradi del momento che sta vivendo con la squadra di Di Francesco, confermando le ambizioni del club in ...

Schick ci crede : "La Roma è da scudetto" : 'Sono venuto qui perché credo nella strada che ha intrapreso la Roma. Siamo sempre in una posizione di classifica che ci permette di pensare allo scudetto. Possiamo vincerlo già quest'anno'. ...