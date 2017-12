: L'Unimri di Barletta regala pasta e panettoni agli anziani della Casa di riposo "San Giuseppe"… - AndriaLiveIt : L'Unimri di Barletta regala pasta e panettoni agli anziani della Casa di riposo "San Giuseppe"… - BarlettaLiveIt : L'Unimri di Barletta regala pasta e panettoni agli anziani della Casa di riposo "San Giuseppe"… -

Leggi la notizia su andrialive

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Per fortuna non si registrano feriti Condividi Tweet Bomba a concessionaria d'auto nella notte Cronaca sab 16 dicembre È accaduto in via Togliatti alle ore 1:00 Condividi Tweet Le notizie più ...