: L'Uefa elegge la Top11 delle rivelazioni del 2017: squadra di fenomeni e pensare che un anno fa erano quasi sconosc… - CalcioWeb : L'Uefa elegge la Top11 delle rivelazioni del 2017: squadra di fenomeni e pensare che un anno fa erano quasi sconosc… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 dicembre 2017) L’Uefa ha eletto ladel. Undici calciatori che hanno partecipato alla Champions League lasciando evidentemente il segno. Alcuni di questi nel 2016 erano quasi sconosciuti alla maggior parte dei tifosi di tutta Europa. Bastial centrocampista del Tottenham Winks, praticamente esploso nell’ultimo anno, così come Mbappè che da giovanotto di belle speranze è diventato un top player di caratura internazionale. In porta in questo favoloso 11 troviamo Ederson, estremo difensore strapagato dal City quasi a sorpresa, ma che si è rivelato un eccellente interprete. La difesa vede Semedo del Barca sulla destra, Sanchez del Tottenham in mezzo assieme a Sule del Bayern Monaco ed infine sulla sinistra dal Celtic c’è Tierney. In mediana appunto Winks, con due supercome Asensio e Talisca del Besiktas. L’attacco è da urlo, Werner ...