Levante a Tv Talk (video) : "X Factor come concorrente non potrei farlo - nel Loft ucciderei tutti. Liti tra giudici? Se sento castronerie..." : CLICCA QUI PER IL VIDEO E VAI A 30'TELEVISIONI Rivediamo Levante a Tv Talk (voto: 7) di sabato 4 novembre su Rai3: parla di X Factor 11."La sincerità accomuna noi giudici, quando usciamo dai camerini non vorremmo Litigare, poi però viviamo questo percorso con grande passione e, quando sentiamo delle castronerie, dobbiamo intervenire a gamba tesa...prosegui la letturaLevante a Tv Talk (video): "X Factor come concorrente non potrei farlo, nel loft ...